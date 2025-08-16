Kastamonu’da Yağmur Duası Yapıldı

YAĞMUR DUALARI YAPILDI

Kastamonu’nun İhsangazi ilçesinde yaşayan yüzlerce insan, kuraklık sorununa karşı toplanarak yağmur duası etti. Bu etkinlik, Haraçoğlu Camiinde gerçekleştirildi ve programa yaklaşık bin 500 kişi katıldı. İlçe merkezi ve köylerden gelen birçok vatandaş, caminin bahçesinde yağmur için dua etti.

DUA PROGRAMI BAŞLADI

Etkinlik, Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başladı. Vatandaşlar, bu kutsal kitap okunurken bolluk ve bereket için ellerini semaya açarak dualarını etti. Yağmur duası, bölgedeki kuraklıkla mücadele için önemli bir adım oldu.