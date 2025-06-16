Kastamonu’da Yangın Daireyi Yok Etti

YANGINDA DAİRE KULLANILMAZ HALE GELDİ

Kastamonu’da 4 katlı bir bina alevler içinde kaldı ve daire kullanılamaz hale geldi. Yangın, Candaroğulları Mahallesi Yeşiltepe Sokak’taki bir apartmanda çıktı. Edinilen bilgilere göre, apartmanın en üst katındaki, Satı Mehmet Karaş’a ait dairede yangın meydana geldi. Yangının elektrik tesisatından kaynaklandığı düşünülüyor ve kısa süre içinde evi sardığı öğrenildi.

DAİREDEKİ AİLELER DURUMU FARK ETTİ

Yangın esnasında binada bulunan aileler, durumu fark ettiklerinde hemen dışarı çıktı. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine, olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin hızlı müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı ve söndürüldü. Ancak yangın sonucu dairedeki eşyalar tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.

POLİS İNCELEME BAŞLATTI

Olayla ilgili olarak polis ekipleri inceleme başlattı. Kastamonu’da meydana gelen bu yangın, elektrik tesisatı gibi önemli unsurların güvenliğinin altını çiziyor. Yangının nedeni ve gelişmeleri üzerine çalışmalar devam ediyor.