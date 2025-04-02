Kastamonu’da Yangın: Ev Küle Döndü

KASTAMONU’DA YANGIN FELAKETİ

Kastamonu’nun Hanönü ilçesinde çıkan yangın sonucunda bir ev tamamen kullanılamaz hale geldi. Olay, gece saatlerinde Hanönü ilçesine bağlı Demircimüezzin köyündeki Abdioğlu Mahallesi’nde yaşandı.

YANGININ SEBEBİ ELEKTRİK TESİSATI

Elde edilen bilgilere göre, Nuh Tunç’a ait evde yangın başladı. Yangının, elektrik tesisatından kaynaklandığı düşünülüyor ve kısa süre içinde büyük bir alana yayıldı. Yangını fark eden çevredeki vatandaşlar, 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayarak yardım talep etti.

İTFAİYE EKİPLERİ OLAY YERİNDE

Yardım çağrısı üzerine, Hanönü ve Taşköprü ilçelerinden itfaiye ekipleri ile Orman Bölge Müdürlüğü’ne ait arazözler olay yerine yönlendirildi. Yangına müdahale eden ekipler, çıkan alevleri kontrol altına alarak yangını söndürmeyi başardı. Ancak bu yangında Nuh Tunç’a ait ev tamamen küle döndü. Yangının sebebiyle ilgili jandarma ekipleri inceleme başlattı.