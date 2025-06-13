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Kastamonu’da Yangın, İki Katlı Ev Yandı

İKİ KATLI AHŞAP EVDE YANGIN ÇIKTI

Kastamonu’da meydana gelen bir olayda, alevler içerisinde kalan iki katlı ahşap ev tamamen kullanılmaz hale geldi. Yangın, Merkez ilçesi Çatören köyünde yaşandı.

YANGININ NEDENİ VE MÜDAHALE

Alınan bilgilere göre, Şaban Baltacı’ya ait olan evde yangın çıktı. Yangın hızla yayılarak evi sardı. Baltacı ailesi, köylülerin yardımıyla güvenli bir şekilde tahliye edildi. Olay anında durumun haber verilmesiyle birlikte, itfaiye ekipleri olay yerine gönderildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek, alevlerin diğer evlere sıçramasını önledi. Ancak yangın sonucunda iki katlı ahşap ev tamamen kullanılamaz hale geldi. Yangının elektrik kontağından çıktığı düşünülüyor ve konu hakkında inceleme başlatıldı.

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