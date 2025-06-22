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Kastamonu’da Yangın İki Katlı Evi Yaktı

AHŞAP EVDE YANGIN ÇIKTI

Kastamonu’da yer alan Pehlivanlar köyünde akşam saatlerinde meydana gelen bir yangın, iki katlı ahşap evi kullanılamaz hale getirdi. Elde edilen bilgilere göre, yangın kısa sürede büyüyerek tüm evi sardı.

İTFAİYE EKİPLERİ OLAY YERİNDE

Yangının çıktığını gören komşular, durumu hemen yetkililere bildirerek itfaiye ekiplerinin olay yerine gelmesini sağladı. Uzun bir çabanın ardından itfaiye ekipleri, ateşi kontrol altına almayı başardı ve yangının diğer yapılara sıçramasını engelledi. Ancak yangın sonucu iki katlı ahşap ev tamamen kullanılamaz hale geldi.

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