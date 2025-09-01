Kastamonu’da Yangın Üç Ev Yaktı

YANGININ NEDENİ VE GÜZERGAHI

Kastamonu’nun Araç ilçesinde ormanlık alanda meydana gelen yangın, rüzgarın etkisiyle hızla yayılarak çevredeki köylere zarar veriyor. Önceki gün, Karabük’ün Safranbolu ilçesine bağlı Harmancık köyü ile Eflani ilçesine bağlı Saraycık köyü arasındaki ormanlık alanda başlayan yangın, koşulların etkisiyle Araç ilçesine sıçramış durumda.

TAHLİYE VE HASAR DURUMU

Araç ilçesine bağlı Güzelce köyünde yaşayanlar, yangının tehdit oluşturması nedeniyle tedbir olarak tahliye edildi. Yangının ilerlemesi sonucunda, köyde 1’i metruk olmak üzere toplamda 3 ev yanarak kullanılamaz hale geldi. Yangın söndürme ekipleri, diğer evlere zarar gelmemesi için tüm gayretleriyle mücadelesini sürdürüyor.