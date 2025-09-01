Haberler

Kastamonu’da Yangın Üç Ev Yaktı

YANGININ NEDENİ VE GÜZERGAHI

Kastamonu’nun Araç ilçesinde ormanlık alanda meydana gelen yangın, rüzgarın etkisiyle hızla yayılarak çevredeki köylere zarar veriyor. Önceki gün, Karabük’ün Safranbolu ilçesine bağlı Harmancık köyü ile Eflani ilçesine bağlı Saraycık köyü arasındaki ormanlık alanda başlayan yangın, koşulların etkisiyle Araç ilçesine sıçramış durumda.

TAHLİYE VE HASAR DURUMU

Araç ilçesine bağlı Güzelce köyünde yaşayanlar, yangının tehdit oluşturması nedeniyle tedbir olarak tahliye edildi. Yangının ilerlemesi sonucunda, köyde 1’i metruk olmak üzere toplamda 3 ev yanarak kullanılamaz hale geldi. Yangın söndürme ekipleri, diğer evlere zarar gelmemesi için tüm gayretleriyle mücadelesini sürdürüyor.

Eljif Elmas Napoli’ye Kiralandı

Kuzey Makedonyalı futbolcu Eljif Elmas, Napoli'den RB Leipzig'e transfer olduktan sonra kiralık olarak yeniden Napoli'ye katıldı. Napoli'de kayda değer başarılar elde etti.
Antalya’nın Gazipaşa İlçesi’nde Av Sezonu Açıldı

Gazipaşa'da balık sezonu başladı. Kaymakam Korkutata, balıkçılara bol bereketli bir dönem diledi. İlk günlerde tezgahlarda çeşitli balık türleri yer aldı.

