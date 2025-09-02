KASTAMONU’da Yangınlara Müdahale Devam Ediyor

ORMAN YANGINLARINA MÜDAHALE DEVAM EDİYOR

Kastamonu’nun Araç ilçesinde iki farklı noktada devam eden orman yangınlarına hem havadan hem de karadan müdahale yapılıyor. Karabük’ün Eflani ilçesinde pazar günü meydana gelen yangın, dün Kastamonu’nun Araç ilçesine bağlı Güzelce köyüne ulaşmış durumda. Ayrıca, yine Araç ilçesine bağlı Akgeçit köyü Karasu Mahallesi’nde de bir yangın çıkmış.

YANGINLARDA GÖREV ALAN GÜÇLER

Yangınlarla mücadelede 39 araç, 3 helikopter, 5 su tankeri, 17 arazöz, 3 ilk müdahale aracı ve toplamda 182 personel görev yapıyor. Yangınlar sebebiyle Güzelce, Akgeçit, Kızılören, Ahatlar, İhsanlı ve Şiringüney köylerinden toplam 437 vatandaş tahliye edilirken, 496 büyük ve küçükbaş hayvan güvenli alanlara alındı.