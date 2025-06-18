Kastamonu’da Yavru Ceylan Bulundu

YAVRU CEYLANA YARDIM HAREKETİ

Kastamonu’nun Araç ilçesinde, ayağı kırık olan bir yavru ceylanın tedavi edilmesi amacıyla Kastamonu Doğa Koruma ve Milli Park Müdürlüğü ekipleri gerekli adımları attı. Bir vatandaş, seyahat esnasında önüne çıkan anne ceylan ve yavrusunu cep telefonuyla kayda aldı. Kaydedilen görüntülerde yavru ceylanın ayağının kırık olduğu ve yürümeye çalıştığı görüldü.

EĞİTİMLİ EKİPLER DEVREDE

Sosyal medya üzerinden paylaşılan bu görüntülerin ardından, Kastamonu Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. İlk olarak yavru ceylanı görüntüleyen kişiyle iletişim kurarak yer tespiti yapıldı. Ardından ekipler, bölgeye fotokapan yerleştirerek dron kullanarak da arazi taraması gerçekleştirdi. Ekipler, yavru ceylanı bulmak için çalışmalarını devam ettiriyor.