Kastamonu’da Yeğenini Öldüren Emekli Polis

EMEKLİ POLİS MEMURUNA CİNAYET CEZASI

Kastamonu’da, konuşmak amacıyla gittiği yeğenini bıçaklayarak öldüren emekli polis memuru, cinayeti tahrik altında işlediği gerekçesiyle indirim uygulanarak 18 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Olay, 21 Şubat 2023 tarihinde Kuzeykent Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, emekli polis memuru T.K., yeğeni Furkan Küçükbulut’un evine gitti. İkili arasında küfür sebebiyle tartışma başladı ve bu tartışma kavga haline dönüştü. Kavga sırasında T.K., yeğeni Furkan Küçükbulut’u boğuşma esnasında sırtından bıçaklayarak öldürdü. Olayın ardından T.K., olay yerinden kaçtı. Ancak polis ekipleri tarafından kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

MAHKEME SÜRECİ VE SAVUNMA

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen T.K., tutuklandı. Olaydan sonra T.K. hakkında Kastamonu Ağır Ceza Mahkemesinde “kasten öldürme” suçundan dava açıldı. Mahkeme heyeti, duruşmada kendisini savunan T.K.’nin ifadelerini değerlendirdi. T.K., yeğeninin annesine küfür ettiğini ve bu yüzden aralarında tartışma başladığını belirterek, “Yeğenim ile annemin arası bozuktu. Yeğenim benden annem ile arasının düzeltilmesi için yardım istedi. Ben de annemi aradım ve yeğenimin kendisiyle görüşmek istediğini söyledim. Ancak annem görüşmeyi kabul etmedi. Bunun ardında yeğenim anneme küfür etti. Ben de kızıp bu konuyu konuşmak amacıyla yeğenimin evine gittim. Burada tekrar küfürler olunca aramızda tartışma başladı. Kavga çıkınca boğuşma sırasında bu olay meydana geldi. Pişmanım, tahliyemi ve beraatımı talep ediyorum” dedi.

CEZADA İNDİRİM UYGULANDI

Mahkeme heyeti, tutuklu sanık emekli polis memuru T.K.’yi ‘kasten öldürme’ suçundan müebbet hapis cezasına çarptırdı. Ancak cezada, suçu tahrik altında işlediği gerekçesiyle indirim yapılarak müebbet hapis cezası 18 yıla düşürüldü.