Kastamonu’da Yeni Yatırım Teşvik Sistemi Tanıtıldı

YENİ YATIRIM TEŞVİK SİSTEMİ HAKKINDA BİLGİLENDİRME TOPLANTISI DÜZENLENDİ

Kastamonu’da iş dünyasına yeni fırsatlar sunan Yeni Yatırım Teşvik Sistemi ile ilgili olarak Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı tarafından, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü ile İl ve İlçe Ticaret ve Sanayi Odaları iş birliğiyle bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi. Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararıyla hayata geçirilen bu sistem, Cazibe Merkezleri Programı’nı değiştirdi ve katma değeri yüksek, stratejik yatırımları desteklemeyi hedefliyor. Bu bağlamda, Kastamonu’da yatırımcılara yönelik bilgilendirme toplantıları düzenlenmeye başlandı.

İLK TOPLANTI GERÇEKLEŞTİ

Toplantılar, dönüşüm ve yeni fırsatlar hakkında iş dünyası temsilcilerine bilgi vermek amacıyla Kastamonu merkez ile İnebolu, Taşköprü ve Tosya ilçelerinde yapılmaya devam ediyor. İlk toplantı, KUZKA Hizmet Binası’nda gerçekleştirildi. Bu toplantıda, yeni sistemin sunduğu destek unsurları, başvuru süreçleri ve bölgesel yatırım fırsatları hakkında katılımcılara bilgiler aktarıldı. KUZKA’nın öncülüğünde düzenlenen toplantıya iş dünyası temsilcileri ve ilgili paydaşlar katıldı.

DESTEKLER VE AVANTAJLAR

Toplantının açılışında KUZKA Genel Sekreteri Dr. Serkan Genç, yatırımcılara önemli bilgiler verdi. “Türkiye Yüzyılı Kalkınma Hamlesinden farklı olarak sigorta primi işveren hissesi desteği ve sigorta primi desteği kalemleri her teşvik bölgesi için kademeli şekilde belirlenmiştir” diyen Genç, “Kastamonu’da yapılacak 120 milyon TL’lik bir yatırımda, işletmelerimiz KDV istisnası, gümrük vergisi muafiyeti, vergi indirimi gibi desteklerden faydalanabilmektedir” ifadelerini kullandı. Genç, 4. Bölge’de gerçekleştirilen yatırımların, sağlanan teşviklerle yatırım maliyetlerini ciddi şekilde düşürdüğünü belirtti.

BİLGİLENDİRME TOPLANTILARI DEVAM EDECEK

Ayrıca, vergi indirimi kapsamında yatırımın yüzde 20’si kadar destek sunulduğunu vurgulayan Genç, 150 kişinin ilave istihdam edildiği bir yatırımlar için yaklaşık 32 milyon TL destek sağlanabileceğini ifade etti. Toplantıların devamı olarak, 25 Haziran Çarşamba günü saat 10.30’da İnebolu ilçesinde TSO Toplantı Salonu’nda, aynı gün saat 15.00’te Taşköprü ilçesinde TSO Toplantı Salonu’nda gerçekleştirilecek bilgilendirmelerle devam edeceği ve son toplantının 26 Haziran Perşembe günü saat 14.30’da Tosya ilçesindeki TSO Toplantı Salonu’nda yapılacağı belirtildi.