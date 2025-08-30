Kastamonu’da Zafer Bayramı Töreni Yapıldı

JANDARMA KOMANDOLAR HAYRANLIK UYANDIRDI

Kastamonu’da gerçekleştirilen 30 Ağustos Zafer Bayramı töreninde jandarma komandolar, sergiledikleri performansla izleyenleri etkiledi. Kutlamalar, Kastamonu Valiliği tarafından Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlendi ve oldukça yoğun bir katılım oldu. Törene Kastamonu Valisi Meftun Dallı, AK Parti milletvekilleri Fatma Serap Ekmekci ve Halil Uluay, Kastamonu Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Atalan, İl Emniyet Müdürü Kayhan Ay, İl Jandarma Komutanı Hikmet Uz ve birçok siyasi parti ile STK temsilcisi katıldı.

GÖSTERİLER VATANDAŞLARDAN BEĞENİ TOPLADI

Etkinlik, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Daha sonra mehter takımı ve öğrencilerin halk oyunları gösterileri sahnelendi. Ardından Kastamonu Komando Eğitim Merkezi Komutanlığı Gösteri Birliği, etkileyici bir performans sergiledi. Komandoların gerçekleştirdiği tüfek gösterileri, izleyicilerden büyük alkış aldı. Ayrıca Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı köpeklerle de gösteriler gerçekleştirildi. Tören, tören geçişi ile tamamlandı.