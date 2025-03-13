Kastamonu’daki Cinayet Davasında Akıl Sağlığı İncelenecek

MAHKEME HEYETİ RAPOR ALINMASINA KARAR VERDİ

Kastamonu’da, samanlıkta balta ile öldürüldükten sonra çuvala konulup dereye atılan bir şahsın öldürülmesi ile ilgili mahkeme heyeti, sanığın cezai ehliyetinin olup olmadığı hakkında rapor alınmasına karar verdi. Olay, 17 Temmuz 2023 tarihinde Kastamonu’nun merkez ilçesine bağlı Ahlat köyünde gerçekleşti. Alınan bilgilere göre, evden ayrıldıktan sonra kendisinden bir daha haber alınamayan 57 yaşındaki Satı Doğruoğlu’nun cenazesi, Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından dere yatağında çuval içerisinde bulundu. Ekipler, çuvalın izlerini takip ederek, izlerin köyün yaklaşık 300 metre yakınındaki Behice Ç.’ye ait evin samanlığına kadar devam ettiğini tespit etti.

JANDARMA EKİPLERİ ARAŞTIRMALAR YAPTI

Jandarma, samanlıkta yaptığı incelemelerde 57 yaşındaki Satı Doğruoğlu’nun baltayla öldürüldüğünü ve cesedinin çuvala konup sürüklenerek dereye atıldığını belirledi. Olaydan sonra, samanlığın sahipleri Behice Ç., eşi Bayram Ç. ve oğlu Ümit Ç. adli makamlarca tutuklandı. Şüpheliler hakkında “kasten öldürme” suçundan Kastamonu Ağır Ceza Mahkemesinde dava devam etti. Duruşmaya, tutuklu sanıklar Behice Ç. ile yargılama sürecinde tahliye edilen eşi Bayram Ç. ve oğlu Ümit Ç. ile avukatları katıldı.

BABANIN SİNYALİ ELE ALINDI

Duruşmada, önceki celsede istenilen daraltılmış HTS kayıtlarının raporu görüşüldü. Maktul Satı Doğruoğlu’nun oğlu O. Doğruoğlu, “Daraltılmış HTS kayıtları raporuna göre, Ümit ve Bayram’ın bilirkişi raporuna göre içinde saat 11.00’a kadar köyde olduğu, ardından köy dışında olduğu belirtilmiş. Bunun nasıl tespit edildiğini anlamadım. HTS kayıtlarına göre babamın gece aynı köyde olduğu görülüyor. Babam evde yatıyordu; HTS kayıtlarına göre ise dağda olduğu görülüyor. Babamın da sinyal kesilinceye kadar olan raporu kayıtlara baktığımızda gelmemiştir” şeklinde ifade etti.

MÜŞTEKİ AVUKATINDAN TALEP

Müşteki Avukatı Osman Yiğit Çınaroğlu ise, “Sadece sanıkların HTS kayıtları yapılmış, maktulün daraltılmış HTS kayıtları dosyada mevcut değildir. Maktulün HTS kayıtları yapılmamıştır. Maktulün daraltılmış HTS kayıtlarının çıkartılmasını talep ediyoruz. Bir önceki mahkemenizde bu talebimiz uygun bulunmuştur, ancak bugünkü raporda maktul ile ilgili daraltılmış HTS kayıtları gelmemiştir” diye konuştu.

TUTUKLU SANIKTAN TALEP

Tutuklu sanık Behice Ç. de, “HTS raporuna bir diyeceğim yoktur. Önce Allah’a sonra adaletinize sığınıyorum. Çok pişmanım, tahliyemi istiyorum” şeklinde konuştu. Tutuksuz yargılanan sanık Bayram Ç. ise, “Rapora karşı bir diyeceğim yoktur” dedi. Ümit Ç. de, “Mahkemenize gelen HTS kayıtları bizi destekler niteliğindedir. Olay sırasında ben köyde değildim” şeklinde ifade etti. Sanık avukatı Özlem Çiftci, “HTS kayıtlarına göre öldürme saati öğle saatlerine denk gelmektedir. O saatte müvekkillerimizin olaya iştirakleri yoktur” dedi.

MAHKEME HEYETİ KARARINI VERDİ

Mahkeme heyeti, Behice Ç.’nin Kastamonu İl Sağlık Müdürlüğü tarafından İstanbul Adli Tıp 4. İhtisas Kurulunda cezai ehliyetinin olup olmadığına dair rapor alınmasını kararlaştırdı. Ayrıca, katılanların daraltılmış HTS kayıtlarının maktul açısından alınması yönündeki taleplerini reddetti. Mahkeme heyeti, sanık Behice Ç.’nin tutukluluğunun devamına, Bayram Ç. ile oğlu Ümit Ç.’nin de adli kontrol şartlarının devamına karar vererek duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.