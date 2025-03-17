Kastamonu’daki Cinayet Davasında Müebbet Talebi

KASTAMONU’DA MEZARLIKTA CİNAYET İDDİASI

Kastamonu’da mezarlıkta yaşanan bir tartışma sonucunda bir şahsı öldürdüğü iddia edilen sanıklar hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı. Olay, 25 Ocak 2024 tarihinde Kırkçeşme Mahallesi’ndeki Ahmet Dede Mezarlığı’nda gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, 32 yaşındaki Tolga Benderlioğlu’nun cesedi mezarlıkta silahla vurulmuş halde bulundu. Olayın hemen ardından, polis ekipleri Plaka Tanıma Sistemi (PTS) ve Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarına yönelik inceleme yaptı ve cinayetle bağlantılı olduğu düşünülen iki aracı takibe aldı.

ŞÜPHELİLERİN GÖZALTINA ALINMASI

Karabük’te durdurulan araçlardaki kişilerin Tolga Benderlioğlu’nun kayınpederi Osman D., kayınbiraderi İbrahim D. ve C.Ç. olduğu tespit edildi ve bu şahıslar gözaltına alındı. Savcılıkta verdikleri ifadelerin ardından, Osman D., İbrahim D. ve C.Ç. hakim karşısına çıkarıldı ve tutuklandı. Bu şüpheliler hakkında “kasten öldürme”, “ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya taşıma veya bulundurma”, “tasarlayarak öldürme” suçlamalarıyla dava açıldı. Kastamonu Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada, Tolga Benderlioğlu’nun eşi N. Benderlioğlu ve kayınvalidesi Hasibe D. hakkında da dava açılarak diğer sanıkların dosyasıyla birleştirildi.

HUKUKİ SÜREÇTE GELİŞMELER

Duruşmanın bir önceki oturumunda Cumhuriyet savcısı, tutuklu sanıklar için haksız tahrik indirimi talebinde bulundu. Dosyaların birleştirilmesinin ardından hazırlanan mütalaada, sanıkların ‘iştirak halinde fikir işbirliğiyle tasarlayarak kasten öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış hapis cezası ile cezalandırılmaları istendi. Osman D., mütalaayla ilgili savunmasında, “Bir anlık öfke ile oldu. Tolga, bana küfürler edince anlık oldu” ifadelerini kullandı.

SUÇLAMALARA YANITLAR

Tutuklu sanık İbrahim D. ise, olay sırasında “aracım arıza yaptı” diyerek isyan etti. “Bu olay olduğu için üzgünüm. Olay bir anda yaşandı” dedi. Üzerine atılan suçlamaları kabul etmeyen C.Ç. ise, “Benim herhangi bir şekilde kaçma durumum yok” diyerek beraat talep etti. İbrahim D.’nin avukatı, önceki mütalaa ve mevcut mütalaanın çelişkili olduğunu belirterek süre talep etti ve müvekkilinin tahliyesini istedi. Mahkeme heyeti, tutuklu sanıkların tutukluluğunun devamına karar vererek duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.