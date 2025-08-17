Kastamonu’daki Festivalde Özel Bireyler Yerlere Hizmet Ediyor

ÖZEL BİREYLER FESTİVALDE YER ALDI

Kastamonu’da düzenlenen Uluslararası Taşköprü Kültür ve Sarımsak Festivali’nde, yerel özel bireyler ve anneleri, açtıkları stantta coğrafi işaretli etli ekmek yaparak ziyaretçilere sunuyor. Taşköprü Belediyesi tarafından bu yıl 14-17 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilen festivalde, Kastamonu Özel Bireyler ve Aileleri Dayanışma Derneği de stant açarak etkinliğe katıldı. Dernek tarafından işletilen Mutlu Kafe’de, özel bireylerin anneleri tarafından hazırlanan coğrafi işaretli Daday etli ekmeği büyük ilgi görüyor.

ZİYARETÇİLER YEREL LEZZETLERİ TATTI

Annelere yufka açma ve etli ekmekleri sacda pişirme görevleri düşerken, özel çocuklar masalarda ziyaretçilere servis yapıyor. Kastamonu Özel Bireyler ve Aileleri Dayanışma Derneği Başkanı Huriye Boyraz, “Taşköprü sarımsağı adına festival düzenlenmesinden dolayı mutlu olduk” diyerek festivalin getirdiği duyguları paylaşıyor. Ayrıca, “Özel bireylerimle birlikte Türkiye’nin dört bir tarafından gelen misafirlerimize yöresel ürünümüz etli ekmek ikramını yapıyoruz. Özel bireylerimizin kaynaşması için maddi, manevi çok güzel bir etkinlik oldu” diye ifade ediyor.

GÖNÜLLÜLER DESTEK VERİYOR

Festivalde özel bireylerin hafif düzeyde olanlarının stantta çalıştığını belirten Boyraz, ağır durumda olan bireylerle dönüşümlü olarak ilgilenildiğini aktarıyor. Stantta 20’si özel birey olmak üzere toplamda 50 kişinin görev aldığını kaydeden Boyraz, ağır durumda olan bireylerin annelerinin çocuklarını festival alanında gezdirdiğini, diğer annelerin hamur yoğurduğunu ve ekmek pişirdiğini belirtiyor. İzmir ve Aydın’dan gelen gönüllü annelerin de destek için orada olması, hafif düzey özel bireylerin topluma kazandırılması açısından büyük bir değer taşıyor.

İKRAMLAR ZİYARETÇİLERİ MEMNUN EDİYOR

Standı ziyaret eden Deniz Tamsezer, “Standı özel bireylerin işletmesinden dolayı çok mutlu oldum,” diyerek emeği geçenlere teşekkür ediyor. Ayrıca, Ali Kemal Yücel de “Özel bireylerin çalıştırıldığını duydum, onun için geldim. Özel bireyler topluma kazandırılmasında emeği geçenlere teşekkür ediyoruz” diye ekliyor. Elde edilen gelirin, stantta görev alanlar ve özel bireyler için faaliyetlerde kullanılacağı ifade ediliyor.