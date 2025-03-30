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Kastamonu’daki Kavga: 1 Kişi Yaralandı

Olayın Gerçekleştiği Yer

Kastamonu’nun Tosya ilçesinde gerçekleşen bir olayda, iki grup arasında başlayan tartışma seyredildi. Olay, Dilküşa Mahallesi’nde ortaya çıktı. Bilgilere göre, gruplar arasında bilinmeyen bir neden dolayısıyla bir tartışma gerçekleşti. Kısa süre içerisinde serpilen bu tartışma, büyüyerek kavgaya dönüştü.

Kavga Sonrası Durum

Kavga sırasında bir kişi darp edilerek yaralandı. Olayı gören vatandaşlar hemen 112 Acil Çağrı Merkezi’ne durumu bildirdi. İhbarın ardından, sağlık ve polis ekipleri olay yerine yönlendirildi. Sağlık ekipleri yaralıya ilk müdahaleyi yaparak, Tosya Devlet Hastanesi’ne kaldırdı.

Şüphelilerin Gözaltına Alınması

Olayla ilgili karışan şüpheliler polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Soruşturma süreci başlatılarak olayın detayları araştırılıyor.

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