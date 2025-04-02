Kastamonu’daki Kazada Ölen Üç Kişi Defnedildi

KAZA SONUCU HAYATINI KAYBEDENLERİN CENAZESİ KARBÜK’TE TOPRAĞA VERİLDİ

Kastamonu’nun Küre ilçesinde meydana gelen üzücü bir trafik kazasında hayatını kaybeden baba, oğul ve hala memleketleri Karabük’te defnedildi. Ramazan Bayramı’nın üçüncü gününde Kastamonu-İnebolu karayolu Ersizlerdere köyü civarında gerçekleşen kazada Cemil Keskin ve oğlu Davut Keskin (44) ile hala Zeynep Yıldırım yaşamını yitirdi. Üç kişinin cenazesi memleketleri Karabük’e getirildi.

CENAZE TÖRENİ DÜZENLENDİ

Cenaze töreni, baba Cemil Keskin ile oğlu Davut Keskin için Bayır Mahallesindeki Ulu Camii’nde gerçekleştirildi. Törene, ailenin yakınlarının yanı sıra İl Emniyet Müdürü Mehmet Ali Hasan Köse de katıldı. Köse, acılı aile üyelerine başsağlığı dileklerini iletti. İkindi vaktinde kılınan cenaze namazının ardından baba ve oğul, Kapullu Küpler Aile Mezarlığı’nda toprağa verildi.

DAVUT KESKİN’İN GÖREV YERİ BELLİ OLDU

Davut Keskin’in Devlet Su İşleri Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı İdari İşler Şefliği’nde görev yaptığı öğrenilirken, kazada hayatını kaybeden hala Zeynep Yıldırım da öğle vaktine müteakip kılınan cenaze namazının ardından Öğlebeli Aile Mezarlığı’nda defnedildi.