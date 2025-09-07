Kastamonu’daki programda Işıkhan önemli açıklamalarda bulundu

KASTAMONU’DA YENİ HEDEFLERLE BÜYÜME VURGUSU

Kastamonu’da bir dizi etkinlikte bulunan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Prof. Dr. Vedat Işıkhan, Türkiye Yüzyılı’nda hem büyümede hem istihdamda yeni rekorlara ulaşmanın mümkün olduğuna inandığını belirtti. Ayrıca, altyapı, ulaşım ve çevre yatırımları ile Türkiye ve Kastamonu’nun bu değişim sürecine devam edeceğini ifade etti. Bakan Işıkhan, Kastamonu’yu ziyaretinin ilk kısmında il valiliğini ziyaret ederek, Vali Meftun Dallı’dan kentteki yatırımlarla ilgili bilgi aldı.

PARTİ GÖRÜŞMESİ VE GEÇMİŞTEKİ BAŞARILAR

Bakan Işıkhan, ardından AK Parti İl Başkanlığı’nda Kastamonu 3 Kademe Teşkilat Toplantısı ve Vefa Buluşması’na katıldı. Burada yaptığı konuşmada, “23 yıl boyunca, aziz milletimize verdiğimiz tüm sözleri bir bir yerine getirdik,” ifadesini kullandı. Ayrıca, “Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ülkemizin geleceğine yönelik birçok hedefi birlikte gerçekleştirdik,” dedi. Hükümetin 23 yıllık süre içerisinde pek çok alanda yerli ve milli kalkınma hamleleri gerçekleştirdiğine değinen Işıkhan, tarihsel zorlukları aşmanın milletin ve devletin kararlı duruşu sayesinde mümkün olduğunu vurguladı.

strong

Kastamonu’ya yapılan yatırımlara da değinen Işıkhan, “Bugüne kadar 2,4 milyar lira teşvik verilmiştir,” ifadesini kullandı. Ayrıca, Kastamonu, Çankırı ve Sinop illerini kapsayan TR82 Bölgesi’nde işsizlik oranının sadece yüzde 4,6 seviyesine gerilediğini aktardı. İŞKUR aracılığıyla 2002 yılından itibaren 62 bin 254 kişi işe yerleştirildi. Bakan, ayrıca mesleki eğitim kurslarından yararlanan 23 bin 236 vatandaş olduğunu belirtti.

GÜÇLÜ EKONOMİ Hedefleri

Bakan Işıkhan, Türkiye’nin büyüme sürecinin devam ettiğini ifade ederek, bu yılın ikinci çeyreğinde Türkiye ekonomisinin yüzde 4,8 büyüme kaydettiğini söyledi. İstihdamın arttığını ve gençler arasındaki işsizlik oranının da düştüğünü belirten Bakan, Türkiye Yüzyılı hedefleri doğrultusunda önemli çalışmalar yürüteceklerini açıkladı. “Eğitim, sağlık, ulaşım, ticaret ve teknolojide yerli kalkınma hamlelerimizi tereddütsüz hayata geçiriyoruz,” şeklinde konuştu.

KALİTE YÜKSELİYOR

AK Parti’nin sürekli gelişim ve değişim ilkesi ile hareket ettiğini dile getiren Işıkhan, Kastamonu’nun gelişimine katkı sağlamak için çalışmaya devam edeceklerini vurguladı. Ayrıca, “Türkiye’nin barış adası olarak görülmesi ve mazlum coğrafyalardaki umut ışığı olmamız, Sayın Cumhurbaşkanımızın dik duruşunun eseridir,” dedi. Ayrıca, Kastamonu’ya 500 kontenjan ayırdıklarını ve bu kontenjanlar dolduğunda yeniden değerlendirme yapacaklarını ifade etti.