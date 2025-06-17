Kastamonu Havalimanı’nda Uçak Kazası Tatbikatı Gerçekleştirildi

UÇAK KAZASI TATBİKATI BAŞARIYLA GERÇEKLEŞTİ

Kastamonu Havalimanı’nda düzenlenen uçak kazası tatbikatı, 143 personelin katılımıyla başarıyla tamamlandı. Tatbikatta, senaryo doğrultusunda İstanbul’dan Kastamonu’ya gelen uçakta 120 yolcu ve 6 mürettebat yer aldı. Uçakta, mürettebatın zehirlenmesi durumu yaşandı. İniş esnasında ise uçak pistten çıktı ve sol motoru ile burun kısmında yangın meydana geldi. Bu duruma, Kastamonu Havalimanı Kurtarma ve Yangınla Mücadele (ARFF) ekipleri hızlı bir şekilde müdahale etti.

YARALILARIN TAHLİYESİ HIZLI BİR ŞEKİLDE GERÇEKLEŞTİ

Kaza sonucunda yaralılar, ARFF, UMKE ve AFAD ekipleri sayesinde hızla tahliye edildi. Kayıp olan 3 yolcu, jandarma, JAK, jandarma köpek arama birliği, jandarma komando birliği, ARFF, AFAD ve UMKE personeli tarafından ormanlık alanda bulundu. Yaralılar uçaktan tahliye edilerek müdahale sahasına taşındı ve durumu kritik olanlar ambulanslarla hastanelere sevk edildi. Ayrıca, uçakta bulunan kimyasal sıvı da AFAD ekipleri tarafından güvenli bir şekilde çıkarılarak kaza yerinden uzaklaştırıldı.

VALİ YARDIMCISI ERGÜN’DEN TEŞEKKÜR

Tatbikata katılan Kastamonu Havalimanı Mülki İdare Amiri ve Kastamonu Vali Yardımcısı Aydın Ergün, ekibin başarısını kutladı. Vali Yardımcısı Ergün, “Kastamonu Havalimanı olarak iki yılda bir düzenlediğimiz tatbikatlardan birini daha başarıyla geçmiş bulunuyoruz. Söz konusu tatbikatlar, her türlü kaza ve kırım riskine karşı bütün kamu kurumlarında belirli periyotlarla gerçekleştiriliyor. Son olarak iki yıl önce 2023 yılında burada başarılı bir tatbikat gerçekleştirmiştik. Bugün de tüm kurumların katılımıyla yine başarılı bir tatbikat yaptık. Bu başarıda emeği geçen başta Devlet Hava Meydanları olmak üzere Kastamonu Havalimanı Müdürümüz ve tüm personelimize teşekkür ediyorum.” dedi.

Tatbikata, Kastamonu Vali Yardımcısı Aydın Ergün, Havalimanı Müdürü Taylan Öncel, Yardımcısı Mustafa Şabanoğlu, Havalimanı Sorumlusu Metin Tiraki ve Kızılay Kastamonu Şube Başkanı Sabit Tavil ile havalimanı çalışanları ve pek çok personel katıldı.