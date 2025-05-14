Kastamonu- İnebolu Yolunda Kaza Meydana Geldi

KAZA YERİ VE OLAY DETAYLARI

Kastamonu-İnebolu karayolunda, kontrolden çıkan bir otomobil, kırmızı ışıkta bekleyen üç araca çarptı. Toplamda dördüncü aracın da dahil olduğu bu zincirleme trafik kazasında dokuz kişi yaralandı. Kaza, Öz Bereket Kavşağı’nda meydana geldi.

SÜRÜCÜ VE KAZA SONUCU

E.K. (21) yönetimindeki 60 ES 842 plakalı Opel marka otomobil, direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu A.F.T. (20) idaresindeki 37 EK 030 plakalı Fiat-Tofaş, H.T. (47) yönetimindeki 34 CNY 979 plakalı Fiat ve R.H.A. (26) tarafından kullanılan Honda marka otomobile çarptı. Özellikle Fiat-Tofaş marka otomobilde bulunan yolcular, araçta sıkıştı.

OLAY YERİNE YARDIM EKİPLERİ SEVK EDİLDİ

Adeta bir can pazarının yaşandığı bu feci kazanın ardından olay yerine itfaiye, sağlık ve trafik ekipleri çağrıldı. İtfaiye ve sağlık ekiplerinin hızlı müdahalesiyle sıkışan yaralılar kurtarılarak ambulansa taşındı. Kazada yaralanan kişiler arasında sürücüler E.K. ve A.F.T. ile yolcular A.T. (71), N.T. (53), E.Ş. (21), N.Ç. (24), A.T. (26), S.T. (42) ve sadece 2 yaşındaki A.S.T. bulunuyor. Yaralılar, Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavi altına alındı.

TRAFFİK DÜZENLEMESİ VE SON DURUM

Kazanın ardından trafik ekipleri olay yerinde güvenlik önlemleri aldı ve incelemeler gerçekleştirdi. Kaza yapan araçların kaldırılmasıyla birlikte yola saçılan parçalar temizlendi. Kaza nedeniyle trafik bir süre durdu ve uzun kuyruklar oluştu. Ancak yolun temizlenmesinin ardından trafik yeniden normale döndü.