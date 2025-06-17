Kastamonu Jandarma Operasyonu İki Gözaltı

İNEBOLU CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI KOORDİNASYONUNDA OPERASYON DÜZENLENDİ

Kastamonu jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda 2 kişi gözaltına alındı. Elde edilen bilgilere göre, Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu madde imal ve ticareti yaptığı tespit edilen B.K. ve Y.C. isimli şahıslara yönelik operasyon düzenlendi.

BOZKURT İLÇESİNDE YAPILAN ARAMA

Bozkurt ilçesinde yapılan operasyonda, şüphelilerin üzerlerinde gerçekleştirilen aramada bir miktar sentetik ecza hapı ve extacy ele geçirildi. Olayla bağlantılı olarak jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınan şahıslar, gerekli işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.