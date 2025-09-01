Kastamonu-Karabük Sınırında Yangınlar Devam Ediyor

YANGINLAR SEBEBİYLE KÖYLER TAHLİYE EDİLDİ

Kastamonu ile Karabük arasındaki sınırda devam eden orman yangınları nedeniyle 6 köy tahliye ediliyor. Vatandaşlar, hayvanlarını köylerinden çıkarırken, evlerinin önünde endişe içinde bekliyor. Yangınlara müdahale ise ekipler tarafından sürdürülüyor. Hem havadan hem de karadan gerçekleştirilen çalışmalara, yaklaşık 10 kilometre mesafedeki yangın alanlarında devam ediliyor.

VATANDAŞLAR ENDİŞE İÇİNDE BEKLİYOR

Tedbir amaçlı olarak Araç ilçesinde bulunan köyler, yangın tehlikesi nedeniyle tahliye edilmiş durumda. Vatandaşlar, hayvanlarını güvenli bölgelere götürmenin yanı sıra evlerinin önünde nöbet tutuyor. Evlerine girmelerine izin verilmeyen köylüler, yangının evlerine ulaşması korkusunu yaşıyor. Yangınla mücadele eden ekipler ise çalışmalara aralıksız devam ediyor.

YANGININ BAŞLANGICI VE VATANDAŞ GÖRÜŞLERİ

Karaçalar Mahallesi’nde yaşayan Mehmet Yeşiltaş, “Yangın öğlenden sonra başladı. İlk muhtar haber verdi, sonra biz arkadaşlar olarak ilk müdahaleyi yaptık. Ekiplere haber verdik, onlar da geldi, havadan ve karadan müdahaleye başladı” şeklinde konuştu. Diğer bir köylü Ali Yeşiltaş ise, yangının evlerine çok yaklaşmakta olduğunu belirterek, “Evlerimiz ormanın hemen yanında. En tehlikeli yerde biz varız” diye ifade etti. Yangının durumu hakkında bilgi vermeye devam eden köylüler, büyük bir tedirginlik yaşıyor.