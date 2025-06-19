Kastamonu Kaymakamı Veda Etti

KAYMAKAM HÜSEYİN ÇAMKERTEN VEDA TÖRENİ DÜZENLEDİ

Bingöl’ün Kiğı ilçesine atanan Kastamonu’nun Devrekani Kaymakamı Hüseyin Çamkerten, görevine veda etti. Yaklaşık iki yıl boyunca süren görevi boyunca yaşadığı duygusal anları, Devrekani Hükümet Konağı önünde gerçekleştirilen veda programında paylaştı. Programda, Kaymakam Çamkerten’in zaman zaman duygulandığı gözlemlendi.

DEVREKANİ’Yİ SEVDİĞİNİ VURGULADI

Çamkerten, Devrekani’ye olan bağlılığını ifade ederek, “Eğer kabul ederseniz, artık ben de Devrekani’nin bir evladı olarak sizlere veda ediyorum. Buna bir veda demeyelim, bir ara veriyoruz diyelim. Devrekani’yi hiçbir zaman afet, musibet, bela bulmasın.” sözlerini kullandı. İlçe halkından helallik isteyerek, “Benden yana bir hakkım yoktur, varsa da helali hoş olsun. Rabb’im cennetinde buluştursun. Elbette eksiğimiz, kusurumuz olmuştur. Şahsi menfaatim uğruna kimseye yanlış yapmadım. İnşallah haklarınızı helal edersiniz.” dedi.

ANILARINI PAYLAŞTI

Çamkerten, Kastamonu’ya özel yerel ağızla yaptığı konuşmasında, “Gıcı (kozalak) topladık, et ekmeği yedik, mantar topladık, ibi (hindi) yedik, kapıyı da gıygaşuk (yarım açık) bıraktık. Nasrullah’tan suyu içtik, Gambur Köprü’den geçtik. Hepinizin bir evi var Bingöl’de. Yolunuz düşerse şeref duyarım.” şeklinde anılarını aktardı. Programa katılanlarla birer birer vedalaşarak ilçeden ayrılan Çamkerten, bu duygusal anlarla Devrekani’den ayrıldı.