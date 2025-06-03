Kastamonu Merkezli 2 İl Operasyonu

DOLANDIRICILIK OPERASYONU VE GÖZALTILAR

Kastamonu merkezli olarak gerçekleştirilen dolandırıcılık operasyonunda toplamda 10 şüpheli gözaltına alındı. Bu kişilerin 5’i tutuklandı. Kastamonu Cumhuriyet Başsavcılığı’nın koordinasyonunda, İl Jandarma Komutanlığı piyasa fiyatının çok altında oto lastiği satacaklarını iddia ederek 7 kişiyi dolandırdığı düşünülen şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

EŞ ZAMANLI OPERASYON VE ELDE EDİLEN DELİLLER

Kastamonu ve Ankara’da eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonda, 123 milyon lira haksız kazanç sağladığı belirlenen 10 şüpheli gözaltına alındı. Zanlıların ikametlerinde yapılan aramalarda 8 cep telefonu, 9 sim kart, 4 bilgisayar, harici diskler ve 4 kamera bulundu. Jandarma işlemlerinin ardından 2 zanlı serbest bırakıldı. Adliyeye sevk edilen 8 şüpheliden 5’i tutuklandı, 3’ü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.