Kastamonu Merkezli Operasyonda 24 Kişi Yakalandı

UYUŞTURUCU OPERASYONU DÜZENLENDİ

Kastamonu merkezli olarak gerçekleştirilen bir uyuşturucu operasyonunda toplamda 24 kişi yakalandı. Alınan bilgilere göre, Kastamonu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sürdürülen soruşturma doğrultusunda, Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ile Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Kastamonu merkezi ile İstanbul ve Sinop illerinde eş zamanlı olarak uyuşturucu operasyonu gerçekleştirdi.

İŞLEM BAŞLATILDI

Yapılan aramalarda çeşitli miktarlarda uyuşturucu maddeler ve uyuşturucu kullanımında kullanılan düzenekler ele geçirildi. Ekipler tarafından gözaltına alınan 24 şüpheli hakkında adli işlemler başlatıldı. Uyuşturucu ile mücadele geçen süre içinde devam ederken, yakalanan şahısların durumu adli makamlara iletildi.