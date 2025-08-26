Haberler

Kastamonu’nda 3 Tabanca Ele Geçirildi

HEDEFTEKİ KONTROLLER

Kastamonu’nun Taşköprü ilçesinde, polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimlerde toplamda 3 tabanca ele geçirildi. Bu olayla ilgili olarak 3 şahıs hakkında adli işlem başlatıldığı bildirildi.

YAPILAN ARAMALAR

Taşköprü İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, F.G. isimli şahsın aracında yaptıkları arama sonucu 1 tabanca ve bu tabancaya ait 211 fişek buldu. Ayrıca, durdurulmuş olan F.Ş. isimli şahsın üstünde yapılan kontrollerde 1 tabanca ve şarjöründe 12 adet mermi ele geçirildi. Bunun yanı sıra, R.G. isimli şahsın üzerinde de ruhsatsız bir tabanca ve tabancaya ait şarjöre yerleştirilmiş halde 8 adet fişek tespit edildi.

ADLİ İŞLEMİ BAŞLATILDI

Cumhuriyet savcısından alınan talimatlar doğrultusunda şahıslarla ilgili adli süreç başlatıldı. Olayın detayları ve şahısların ifadeleri üzerine daha fazla bilgi edinmek için çalışmalar sürüyor.

ÖNEMLİ

Haberler

İzmir’de Göçmenler Kurtarıldı, Yakalandı

İzmir açıklarında gerçekleştirilen operasyonlarda, yasadışı yolla yurtdışına kaçmaya çalışan 43 göçmen yakalandı, motor arızası yaşanan lastik bottaki 19 kişi de kurtarıldı.
Haberler

Kocaelispor Kayserispor Maçına Hazırlanıyor

Kocaelispor, Süper Lig'de Kayserispor ile oynayacağı maç öncesi antrenmanını taraftar ve basınla paylaştı. Hazırlıklar yoğun bir şekilde devam ediyor.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.