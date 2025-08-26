Kastamonu’nda 3 Tabanca Ele Geçirildi

HEDEFTEKİ KONTROLLER

Kastamonu’nun Taşköprü ilçesinde, polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimlerde toplamda 3 tabanca ele geçirildi. Bu olayla ilgili olarak 3 şahıs hakkında adli işlem başlatıldığı bildirildi.

YAPILAN ARAMALAR

Taşköprü İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, F.G. isimli şahsın aracında yaptıkları arama sonucu 1 tabanca ve bu tabancaya ait 211 fişek buldu. Ayrıca, durdurulmuş olan F.Ş. isimli şahsın üstünde yapılan kontrollerde 1 tabanca ve şarjöründe 12 adet mermi ele geçirildi. Bunun yanı sıra, R.G. isimli şahsın üzerinde de ruhsatsız bir tabanca ve tabancaya ait şarjöre yerleştirilmiş halde 8 adet fişek tespit edildi.

ADLİ İŞLEMİ BAŞLATILDI

Cumhuriyet savcısından alınan talimatlar doğrultusunda şahıslarla ilgili adli süreç başlatıldı. Olayın detayları ve şahısların ifadeleri üzerine daha fazla bilgi edinmek için çalışmalar sürüyor.