Kastamonu’nda Orman Yangını Sürüyor

ORMAN YANGINI ARAÇ İLÇESİNİ TEHDİT EDİYOR

Kastamonu’nun Araç ilçesinde meydana gelen orman yangını, mahallenin sınırlarına kadar yaklaşarak tehlike oluşturuyor. Bir vatandaş, evini yangından korumak amacıyla çevresini suyla ıslatmaya çalışıyor. Kastamonu-Karabük sınırında devam eden orman yangınları, iki farklı noktada sürüyor ve ekiplerin hem havadan hem de karadan müdahaleleri sürmekte.

EVLER ZARAR GÖRÜYOR

Araç ilçesine bağlı Güzelce köyüne ulaşan yangında, şimdiye kadar 3 evin yandığı bildiriliyor. Diğer bir yangın ise Karasu Mahallesi bölgesinde hızla yayılmaya devame diyor. Ekipler, helikopterler ve arazözlerle yangının ilerlemesini durdurmak için yoğun çaba sarf ediyor. Kastamonu Valisi Meftun Dallı ve AK Parti Kastamonu Milletvekili Fatma Serap Ekmekci, yangın söndürme çalışmalarını yerinde takip ediyorlar.

VATANDAŞ ÖNLEM ALIYOR

Karasu Mahallesi’nde yaşayan Suat Atalay isimli bir vatandaş, hızla yaklaşan yangına karşı evini korumak için bahçesindeki otları hortumla sulamaya çalışıyor. Yangın haberini alır almaz evine döndüğünü ifade eden Suat Atalay, “Ben Safranbolu’da yaşıyorum. Burada bahçem var. Haftada bir iki kez geliyoruz. Komşum arayıp yangın olduğunu söyledi. Hemen geldim. Yangın bize mesafeli ama yakın. Rüzgarın nereye geleceği belli değil. Biz de elimizde hortumla yangını söndürmek amaçlı değil de evin etrafını korumak için uğraşıyoruz” şeklinde konuşuyor.