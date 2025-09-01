Haberler

Kastamonu’nda Orman Yangını Sürüyor

ORMAN YANGINI ARAÇ İLÇESİNİ TEHDİT EDİYOR

Kastamonu’nun Araç ilçesinde meydana gelen orman yangını, mahallenin sınırlarına kadar yaklaşarak tehlike oluşturuyor. Bir vatandaş, evini yangından korumak amacıyla çevresini suyla ıslatmaya çalışıyor. Kastamonu-Karabük sınırında devam eden orman yangınları, iki farklı noktada sürüyor ve ekiplerin hem havadan hem de karadan müdahaleleri sürmekte.

EVLER ZARAR GÖRÜYOR

Araç ilçesine bağlı Güzelce köyüne ulaşan yangında, şimdiye kadar 3 evin yandığı bildiriliyor. Diğer bir yangın ise Karasu Mahallesi bölgesinde hızla yayılmaya devame diyor. Ekipler, helikopterler ve arazözlerle yangının ilerlemesini durdurmak için yoğun çaba sarf ediyor. Kastamonu Valisi Meftun Dallı ve AK Parti Kastamonu Milletvekili Fatma Serap Ekmekci, yangın söndürme çalışmalarını yerinde takip ediyorlar.

VATANDAŞ ÖNLEM ALIYOR

Karasu Mahallesi’nde yaşayan Suat Atalay isimli bir vatandaş, hızla yaklaşan yangına karşı evini korumak için bahçesindeki otları hortumla sulamaya çalışıyor. Yangın haberini alır almaz evine döndüğünü ifade eden Suat Atalay, “Ben Safranbolu’da yaşıyorum. Burada bahçem var. Haftada bir iki kez geliyoruz. Komşum arayıp yangın olduğunu söyledi. Hemen geldim. Yangın bize mesafeli ama yakın. Rüzgarın nereye geleceği belli değil. Biz de elimizde hortumla yangını söndürmek amaçlı değil de evin etrafını korumak için uğraşıyoruz” şeklinde konuşuyor.

ÖNEMLİ

Haberler

Eljif Elmas Napoli’ye Kiralandı

Kuzey Makedonyalı futbolcu Eljif Elmas, Napoli'den RB Leipzig'e transfer olduktan sonra kiralık olarak yeniden Napoli'ye katıldı. Napoli'de kayda değer başarılar elde etti.
Haberler

Antalya’nın Gazipaşa İlçesi’nde Av Sezonu Açıldı

Gazipaşa'da balık sezonu başladı. Kaymakam Korkutata, balıkçılara bol bereketli bir dönem diledi. İlk günlerde tezgahlarda çeşitli balık türleri yer aldı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.