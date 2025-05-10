Kastamonu’nun 140 Yılı Kutlandı

KASTAMONU AB DURRAHMANPAŞA LİSESİ’NİN 140. YIL DÖNÜMÜ KUTLANDI

Anadolu’nun ilk ve Türkiye’nin üçüncü devlet lisesi olan Kastamonu Abdurrahmanpaşa Lisesi, 140’ıncı yıl dönümünü kutlamak üzere bir tören gerçekleştirdi. Rıfat Ilgaz’ın tanınan eseri “Hababam Sınıfı”nın ilham kaynağı olan bu okul, 1885 yılında Kastamonu Valisi Abdurrahman Nurettin Paşa tarafından “Kastamonu İdadi Mektebi” adıyla açıldı ve zamanla “Abdurrahmanpaşa Lisesi” adını aldı. Okul, sadece eğitimiyle değil, tarihi boyunca gönderdiği 120 öğrenciyle Çanakkale ve Kurtuluş Savaşı’na katkılarıyla da hatırlanıyor.

MEZUNLARDAN ANLAMLI YÜRÜYÜŞ

Tören öncesi Kışla Parkı’nda buluşan mezunlar marşlar eşliğinde Cumhuriyet Meydanı’na yürüdü. Burada düzenlenen kutlama etkinliğinde, Atatürk ve Şehit Şerife Bacı büstlerine çelenk sunuldu, ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

OKULUN DEĞERLERİ VE MİSYONUNA VURGU

Okul Müdürü Hüseyin Mısırlıoğlu, törende okulun geçmişten bu güne sahip olduğu değerleri vurguladı. Mısırlıoğlu, “Bugün, Kastamonu’nun kalbinde yükselen, bir abide gibi duran, tarihiyle yalnızca bir okul değil, bir kültür ve karakter inşa eden Abdurrahmanpaşa Lisesi’nin 140. kuruluş yıl dönümünü idrak etmenin haklı gururunu ve heyecanını yaşıyoruz” diye ifade etti. Liselerinin Osmanlı’nın son döneminden Cumhuriyet’in ilk yıllarına kadar her büyük dönüşümde aktif rol aldığını söyleyerek, “Lisemiz tam 140 yıldır öğrencilerine yalnızca bilgi değil, ahlak, duruş, sorumluluk ve umut veriyor” şeklinde konuştu.

GELECEĞE AÇILAN KÖPRÜ

Mısırlıoğlu, okulun kültürel mirasına da dikkat çekti ve “Bugün burada yalnızca bir yıl dönümünü kutlamıyoruz; bu köklü geçmişin geleceğe uzanan köprüsünde durarak yeni bir sayfa açmanın eşiğindeyiz” dedi. Okulun tarihi binasının onlara ev sahipliği yaptığını, buranın geçmişe tutunarak geleceğe ilham verdiğini belirtti. Her mezunun kendi hikayesini okulun duvarlarına bıraktığını ifade ederek “Buradan ayrılırken heybelerimizde yalnızca diploma değil; sadakat, sorumluluk, vatan sevgisi ve vicdan taşıdık” diye ekledi.

Mısırlıoğlu ayrıca, okulun yalnızca akademik başarıların değil, fikrin, sanatın ve edebiyatın da merkezi olduğunu vurguladı. “Kastamonu’dan ülkenin dört bir yanına ışık taşıyan mezunlarımız, bu okuldan aldıkları ilk ışığı gittikleri her yerde çoğaltmış ve ülkesine hizmet etmiştir” diyerek bu okulun öğrencilerinin, Kurtuluş Savaşı sırasında cepheye koşan gençler olduğuna dikkat çekti.

Etkinlik süresince öğrencilerin hazırladığı seramik sergisi de açıldı. Sergide, milli mücadeleye dair semboller ve kadın kahramanlara ait tasarımlar sergilendi. Törene, eski İçişleri Bakanı Murat Başesgioğlu, Vali Yardımcısı Çetin Kılınç, İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Gümüş ve Abdurrahmanpaşa Lisesi Mezunlar Derneği Başkanı Nurten Ciğerci katıldı.