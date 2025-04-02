Haberler

Kastamonu’nun Hanönü İlçesinde Yangın Çıktı

YANGIN OLAYI HAKKINDA BİLGİLER

Kastamonu’nun Hanönü ilçesinde meydana gelen yangın, bir evi kullanılamaz hale getirdi. Olay, gece saatlerinde Hanönü ilçesi Demircimüezzin köyü Abdioğlu Mahallesi’nde gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre Nuh Tunç’a ait evde başlayan yangının, elektrik tesisatından kaynaklandığı düşünülüyor ve kısa sürede büyüdü.

YARDIM TALEPLERİ VE MÜDAHALE

Yangını gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirerek yardım talep etti. İhbarın ardından, Hanönü ve Taşköprü ilçelerinden itfaiye ekipleri ve Orman Bölge Müdürlüğüne ait arazözler olay yerine sevk edildi. Ekiplerin zamanında müdahalesi ile yangın kontrol altına alındı. Ancak yangın sonucunda Nuh Tunç’a ait ev tamamen kullanılamaz hale geldi.

İNCELEME BAŞLATILDI

Yangının çıkış sebebine ilişkin jandarma ekipleri tarafından inceleme başlatıldı. Olayla ilgili detayların elde edilmesi bekleniyor.

ÖNEMLİ

Haberler

Polislerden Çınar Efe’ye Bayram Ziyareti

Adıyaman'da depremde ailesini yitiren 7 yaşındaki Çınar Efe, bayramda yalnız kalınca 112'yi aradı. Polis, küçük çocuğu hediyelerle sevindirerek moral desteği sağladı.
Haberler

Damadın Düğün Geleneği İşkenceye Dönüştü

İznik'te bir düğün, damat arkadaşları tarafından eğlenceli şakalara sahne oldu. Damat İbrahim Sevinç'in başına yumurta kırılırken, malzemelerle de süslendi. Hazırlık sonrasında suyla yıkandı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.