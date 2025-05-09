Kastamonu’nun İlk Lisesi 140 Yaşında

ANADOLU’NUN İLK LİSESİ 140. YAŞINI KUTLUYOR

KASTAMONU – Anadolu’nun ilk okulu olan Kastamonu Abdurrahmanpaşa Lisesi, Türkiye’nin üçüncü lisesi özelliğiyle 1. Dünya Savaşı, Balkan Savaşı ve Kurtuluş Savaşı yıllarında tüm öğrencileri cepheye gittiği için mezun verememesine rağmen 140’ıncı kuruluş yılını kutluyor. 20 Nisan 1885’ten beri eğitim vermeye devam eden Kastamonu Abdurrahmanpaşa Lisesi, bu yıl büyük bir heyecan yaşıyor. Türkiye’nin ilk resmi lisesi olma unvanını taşıyan bu okul, savaş yıllarında büyük bir fedakarlık göstererek cepheye giden 120 öğrencisini “Hocam, biz vatan için cepheye gidiyoruz; bizi yok yazmayınız” notuyla uğurladı. Bu öğrencilerin büyük kısmı geri dönemeyerek şehit düştü.

GENÇLERİMİZİ GELECEĞE HAZIRLIYORUZ

Kastamonu Milli Eğitim Müdürü Hasan Gümüş, Abdurrahmanpaşa Lisesi’nin önemini vurgulayarak, “Bu okulumuz, devlete ve millete pek çok kıymetli birey yetiştirmiştir. Gençlerimizi, donanımlı ve geleceği kurgulayacak bireyler olarak yetiştirme gayreti içerisindeyiz. Hep birlikte çok daha güçlü bir Türkiye inşa edeceğiz” dedi. Gümüş, okulun mezunlarından dünyada insanlığın yararına olacak projeler beklediklerini belirtti.

GEÇMİŞLE GELECEK ARASINDA BİR KÖPRÜ

Abdurrahmanpaşa Lisesi Okul Müdürü Hüseyin Mısırlıoğlu, kutlama programında, “Bugün burada yalnızca bir yıldönümünü değil, 140 yıllık bir tarihin hikayesini kutlamak için bir araya geldik. Abdurrahmanpaşa Lisesi, sadece bilgi vermekle kalmaz, aynı zamanda gençlere yön, sadakat ve umut öğretir” şeklinde konuştu. Mısırlıoğlu, geçmişle geleceği birleştiren bir köprü kurduklarını ve bu köprüde geçmişte emek veren öğretmenleri anarken, geleceğin umudu olan gençleri de alkışladıklarını ifade etti.

140 YILIN ANISINA KONSER VE ETKİNLİKLER DÜZENLENDİ

Abdurrahmanpaşa Lisesi Mezunları Derneği Başkanı Nurten Ciğerci ise “140 yıl, neredeyse 1,5 asırdır. Bizi bu yolda yetiştiren öğretmenlere ve arkadaşlara teşekkür ediyorum” dedi. Konuşmaların ardından mezunlar mandolin konseri verdi, şarkı performansları sergilendi ve şiirler okundu. Öğrenciler, “Ah Şu Gençler” adlı tiyatro oyununu sahneleyerek büyük alkış aldı. Kutlamaların sonunda okul marşı hep bir ağızdan söylendi ve en yaşlı mezun Yavuz Ballık’a plaket takdim edildi. Etkinlikler, çelenk sunumu, sergi açılışları ve söyleyiş ile devam edecek.