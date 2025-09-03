Haberler

Kastamonu Orman Yangını Kontrol Altında

ORMAN YANGINLARINDA KONTROL AŞAMASI

Kastamonu’nun Araç ilçesinde meydana gelen orman yangınları büyük ölçüde kontrol altına alındı. İlgili ekipler yangını söndürmek için hem havadan hem de karadan kesintisiz müdahalelerine devam ediyor. Yangının kontrol altına alındığı bölgelerde ise soğutma çalışmaları sürüyor.

HELİKOPTERLERLE SÖNDÜRME ÇALIŞMALARI

Helikopterler, yangının hala devam ettiği alanlarda söndürme çalışmaları yürütüyor. Yangın sonrası ortaya çıkan yıkım havadan görüntülendi. Yangın bölgesinde çok sayıda helikopterin yanı sıra farklı şehirlerden gelen orman, itfaiye ve il özel idaresi ekipleri aktif olarak görev yapıyor.

Haberler

Kamışlı’nın Vefatı, Derin Üzüntü Yarattı

Adana'da 94 yaşında hayata veda eden iş insanı Fethi Kamışlı'nın cenaze töreni gerçekleştirildi. Kamışlı'nın vefatı, çevresinde derin bir üzüntü yarattı.
Haberler

Oğuz Kürşat Onay, Çocukları Kurtardı

Erzincan'da bir sürücü el frenini çekmeyi unuttu; hareket eden araç, oyun oynayan çocuklara yaklaştı. Ancak ilkokul müdürü duruma müdahale ederek aracı durdurdu.

