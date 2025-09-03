Kastamonu Orman Yangını Kontrol Altında

ORMAN YANGINLARINDA KONTROL AŞAMASI

Kastamonu’nun Araç ilçesinde meydana gelen orman yangınları büyük ölçüde kontrol altına alındı. İlgili ekipler yangını söndürmek için hem havadan hem de karadan kesintisiz müdahalelerine devam ediyor. Yangının kontrol altına alındığı bölgelerde ise soğutma çalışmaları sürüyor.

HELİKOPTERLERLE SÖNDÜRME ÇALIŞMALARI

Helikopterler, yangının hala devam ettiği alanlarda söndürme çalışmaları yürütüyor. Yangın sonrası ortaya çıkan yıkım havadan görüntülendi. Yangın bölgesinde çok sayıda helikopterin yanı sıra farklı şehirlerden gelen orman, itfaiye ve il özel idaresi ekipleri aktif olarak görev yapıyor.