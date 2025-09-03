Kastamonu Orman Yangınları Devam Ediyor

ORMAN YANGINLARINDA MÜDAHALE DEVAM EDİYOR

Kastamonu’nun Araç ilçesinde meydana gelen orman yangınları, üçüncü gününe girdi. Yangınla ilgili müdahaleler sürerken, havadan yapılan görüntüleme çalışmaları olayın boyutunu gözler önüne seriyor. Ormandaki alevler, özellikle Yeşilova köyü mevkiine kadar yanıcı madde taşımaya devam ediyor.

KÖYLERDE TAHLİYE ÇALIŞMALARI

Orman yangınları nedeniyle, dün itibarıyla tahliye edilen köylerin sayısı 9’a ulaştı. Ekipler, yangının genişlemesini önlemek amacıyla yoğun bir mücadele veriyor. Yangını kontrol altına almak için çok sayıda arazöz ve helikopterle müdahale ediyorlar. Süregelen söndürme çalışmaları, yangının etkilerini azaltma hedefi ile devam ediyor.