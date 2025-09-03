Haberler

Kastamonu Orman Yangınları Devam Ediyor

ORMAN YANGINLARINDA MÜDAHALE DEVAM EDİYOR

Kastamonu’nun Araç ilçesinde meydana gelen orman yangınları, üçüncü gününe girdi. Yangınla ilgili müdahaleler sürerken, havadan yapılan görüntüleme çalışmaları olayın boyutunu gözler önüne seriyor. Ormandaki alevler, özellikle Yeşilova köyü mevkiine kadar yanıcı madde taşımaya devam ediyor.

KÖYLERDE TAHLİYE ÇALIŞMALARI

Orman yangınları nedeniyle, dün itibarıyla tahliye edilen köylerin sayısı 9’a ulaştı. Ekipler, yangının genişlemesini önlemek amacıyla yoğun bir mücadele veriyor. Yangını kontrol altına almak için çok sayıda arazöz ve helikopterle müdahale ediyorlar. Süregelen söndürme çalışmaları, yangının etkilerini azaltma hedefi ile devam ediyor.

Kardeniz Kılıç, düğününü kutladı

Survivor'ın tanınmış ismi Kardeniz Kılıç, şubat ayında Hollanda'da nişanlandığı Mahir Bektaş ile İzmir'de görkemli bir düğün yaptı. Arkadaşı Aleyna Kalaycıoğlu da mutluluğunu paylaştı.
Kilauea Yanardağı Patlıyor, Risk Yok

Hawaii'nin Kilauea Yanardağı'nda dün 32. kez patlama gerçekleşti, lavlar zirve kraterinden 100 metre yüksekliğe ulaştı.

