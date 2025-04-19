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Kastamonu-Sinop Yolunda İki Araç Çarpıştı

İKİ ARAÇ KAFADAN ÇARPIŞTI

Kastamonu-Sinop karayolunda meydana gelen kazada, iki araç kafa kafaya çarpıştı. Bu çarpışma sonucunda 4 kişi yaralandı. Alınan bilgiler doğrultusunda, kaza Hamzaoğlu köyü mevkiinde gerçekleşti. Plakaları ve sürücüleri tespit edilemeyen iki araç, çarpışarak kazaya neden oldu.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Kazada yaralanan kişilerin isimleri ise T.G., M.G., M.A. ve A.T. olarak belirtildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları Taşköprü Devlet Hastanesi’ne taşımak için hızlı bir şekilde müdahale etti. Yaralıların tedavi altına alındığı öğrenildi.

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