Kastamonu Taşköprü’de Yangın: 3 Ev Yandı

YANGINDA BÜYÜK ZARAR

Kastamonu’nun Taşköprü ilçesine bağlı Bozarmut köyü Bulak Mahallesi’nde meydana gelen yangında ahırdan çıktığı tahmin edilen alevler, 3 evi, 6 ahırı, 9 samanlığı ve 2 ambarı kullanılamaz hale getirdi. Yangına çok sayıda itfaiye ekibi müdahale etti ve yangın kontrol altına alındı.

YANGININ SEBEBİ BELİRSİZ

Yangının, ahırdan başladığı belirtiliyor. Yangın meydana geldiği sırada köyde bulunan Bozarmut Muhtarı Nuh Tekin, “Yangın ahırdan başladı. Biz yangın çıktığı esnada çarşıdaydık. Yangını duyup gelene kadar her yer yanmış. Yangının neden çıktığını bilemiyoruz. Belirli bir sebebi yok” şeklinde konuştu. Yangında büyük bir zarar oluştu ve muhtar, “Şu anda 3 ev, 6 ahır, 9 samanlık ve 2 ambar yandı” diye ekledi.

SOĞUTMA ÇALISMALARI DEVAM EDİYOR

Ekiplerin yoğun çalışmaları ile yangın kontrol altına alındı. Ancak soğutma çalışmaları hala devam ediyor. Muhtar Tekin, yangının çevreye sıçrayarak daha fazla zarara yol açmadığını ifade etti. Yangının ardından yetkililerden yardım beklediklerini belirten Tekin, “Ambarlar kış mevsimi olduğu için doluydu. Samanlıklarda saman vardı. Hayvanların yiyecekleri vardı, hepsi yandı” dedi.