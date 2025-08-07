Kastamonu Türbede Yangın Ortaya Çıktı

YANGIN SEBEBİ BELİRSİZ

Kastamonu’nun Azdavay ilçesindeki Aşıklar Köprüsü yakınlarında bulunan bir türbede, nedeni henüz belirlenemeyen bir yangın meydana geldi.

ORMANA SIÇRAYAN ALEVLER KONTROL ALTINA ALINDI

Alevlerin ormanın içine sıçraması üzerine, vatandaşların ihbarları sonucu Azdavay Orman İşletme Müdürlüğü ve belediye itfaiye ekipleri hızlıca olay yerine yönlendirildi. Yolun kapalı olmasından dolayı, iş makineleri ile açılan yeni güzergah üzerinden bölgeye ulaşan ekipler, yangını kısa sürede kontrol altına almayı başardı. Ekiplerin yangın sonrası soğutma çalışmaları ise hala devam ediyor. Aynı bölgede, öğle saatlerinde başka bir orman yangını da ekiplerin hızlı müdahalesi sayesinde büyümeden söndürüldü.