Kastamonu, Turizmde Başarı Sağladı

KASTAMONU’DA YURTDIŞI TURİZM ÇALIŞMALARI BAŞARIYLA DEVAM EDİYOR

Kastamonu, doğası, kültürü ve gastronomi temelli turizm değerleri ile son dönemlerde öne çıkan destinasyonlar arasında duruyor. Sonuçlanan yurtdışı hedef pazar tanıtım çalışmaları, Kastamonu’da Bahreynli turist kafilesinin kente gelmesiyle kendini gösterdi. Kafile, kentin doğal güzellikleri ile tarihi ve kültürel yapısına hayran kaldı.

BİRİNCİ YURTDIŞI TURİST KAFİLESİ ZİYARETTE BULUNDU

Kastamonu Valiliği’nin öncülüğünde Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı (KUZKA), Kastamonu Turizm Altyapı ve Hizmet Birliği (KASTAB), THY Kastamonu Bölge Müdürlüğü, Kastamonu İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ve özel sektör temsilcileri iş birliğiyle yürütülen yurtdışı hedef pazar tanıtım çalışmaları sonucunda, Bahreyn’den gelen ilk turist kafilesi Kastamonu’yu ziyaret etti. 21 kişilik grup, şehir merkezinde konaklayarak, Küre Dağları Milli Parkı’nda Pınarbaşı Horma Kanyonu, Ilıca Şelalesi ve Azdavay Çatak Kanyonu Cam Terası gibi benzersiz doğal lokasyonları ve tarihi kültürel mirasları gezdi.

Turist kafilesi, Kastamonu mutfağının enfes lezzetlerini deneyimleme fırsatı buldu ve yöresel ürünlere büyük bir ilgi gösterdi. Bahreynli grup, geleneksel tatlarla dolu 3 gecelik tur programı kapsamında mevsim normalleri altında pozitif bir deneyim yaşadı. Bahreyn’de yaklaşan yaz sıcaklıkları, Kastamonu’nun serin iklimi sayesinde rahatlatıcı bir alternatif oluşturdu. Kafile, buradan sonra Safranbolu’ya hareket etti.

2023 yılı boyunca Ortadoğu, Uzakdoğu ve Rusya pazarlarına yönelik yapılan tanıtım çalışmaları ile Kuveyt ve Bahreyn’e yönelik yerinde tanıtım programları düzenlendi. 2024 yılında ise Suudi Arabistan ve Umman’da tanıtım faaliyetleri gerçekleştirilecek. Ayrıca, tüm Körfez ülkelerinden basın mensupları ve seyahat acentesi temsilcileri Kastamonu’da ağırlanacak. 2024 yılında KUZKA, destek programı ile paket tur programlarını desteklemeye başlayacakken, 2025 yılında yurtdışı paket programları destek kapsamına alınacak. Batı Karadeniz’i Keşfet Alternatif Destek Programı ile Kastamonu, Çankırı ve Sinop illerinde gerçekleştirilecek 2 ve 3 gecelik yabancı tur programlarına geri ödeme desteği sağlanabilecek. Desteklerden yararlanmak isteyenlerin programa dair detaylı bilgilere KUZKA’nın resmi web sitesi üzerinden ulaşabileceği belirtildi.