Kastamonu Üni. K1’de Üçüncü Oldu

KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ KICK BOKS TAKIMI BÜYÜK BAŞARI ELDE ETTİ

Kastamonu Üniversitesi’nin Kick Boks Takımı, Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu tarafından düzenlenen yarışmada önemli bir başarıya imza attı. Balıkesir Üniversitesi’nin ev sahipliği yaptığı Üniversitelerarası Türkiye Kick Boks Şampiyonası’nda, takım olarak K1 branşında Türkiye üçüncüsü oldu.

BAŞARILI SPORCULAR

86 kilogram K1 kategorisinde ringe çıkan Asrın Fırat Yaman, şampiyonu olarak Türkiye birinciliğini kazandı. Ayrıca, 67 kilogram Full Contact kategorisinde yarışan Mesut Yıldırım ile 63.5 kilogram Full Contact’ta mücadele eden Hüseyin Eren Küçükoğlu da üçüncülük derecesi elde etti. 86 kilogram K1 kategorisinde Mehdi Salmanov, 63.5 kilogram K1’de Aydın Demir ve 51 kilogram K1’de Alakbar Mammadli de üçüncülükle kürsüde yer aldı. Bu başarılar, Kastamonu Üniversitesi’ne K1 branşında takım halinde Türkiye üçüncülüğünü getirdi.

REKTÖRDEN TEŞEKKÜR AÇIKLAMASI

Kastamonu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hamdi Topal, “Bu gurur verici başarıda emeği geçen tüm sporcularımıza, antrenörlerimize ve katkı sunan herkese teşekkür ediyor, öğrencilerimizin başarılarının artarak devam etmesini diliyoruz” şeklinde bir açıklama yaptı. Bu başarı, Kastamonu Üniversitesi için önemli bir motivasyon kaynağı oldu.