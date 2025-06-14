Kastamonu Üniversitesi “Belki de Sensin” etkinliği

ETKİNLİK DÜZENLENDİ

Kastamonu Üniversitesi’nden oluşan “Belki de Sensin Topluluğu” üyeleri, bir okulun bahçesinde öğrencilere, velilere ve mahalle sakinlerine yönelik bir açık hava sineması etkinliği düzenliyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın desteklediği “Bir Film, Bin Hayal Projesi” çerçevesinde Yıldırım Beyazıt İlkokulu bahçesinde gerçekleştirilen etkinlikte, katılımcılar açık havada film izleme fırsatı buldu. Etkinlikte, katılanlara film öncesinde dondurma, pamuk şeker, mısır ve meyve suyu ikramı yapıldı. Ayrıca çocuklara yüz boyaması yapıldı.

KONULAN GÖRÜŞLER

AK Parti Kastamonu Milletvekili Serap Ekmekci, projeden üniversite ve şehir arasında bir bütünleşme sağlanması bakımından büyük bir memnuniyet hissettiğini belirtti. Ekmekci, üniversitelerin sadece bilimsel çalışmalarda değil, bulundukları şehirle bütünleşmelerinin önemine de vurgu yaparak, “Kastamonu Üniversitemizin omzundaki bu yükü başarıyla taşıdığına ve örnek emeğe imza attığına şahidiz. Projede emeği olan tüm paydaşlara teşekkür ediyorum.” dedi. Ayrıca, “Hayal kurmaktan asla vazgeçmeyin. Kurduğunuz her hayalin emek verdiğiniz ölçüde gerçekleşeceğine inancınızı kaybetmeyin.” ifadelerinde bulundu.

GENÇLERE DESTEK VURGUSU

Gençlik ve Spor İl Müdürü Sami Kuşcu ise, göreve geldikten sonra böyle projelere odaklandıklarını söyledi. Bu yıl yaklaşık 85 projeye imza attıklarını aktaran Kuşcu, “Bu başarıyı öğretmenlerimize ve öğrenci arkadaşlarımıza borçluyuz. Kastamonu Üniversitesi ve Kastamonu Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü olarak bakanlığın ÜNİDES projelerine başvuruda bulunan ilk 5 ilden biri olduk. Gelecek yıl bu başarıyı daha da yukarı taşıyacağız.” diyerek gençlere hayallerinin peşinden gitmeleri çağrısında bulundu. Kuşcu, öğrencilere hayal ettikleri projelerde destek olabileceklerini vurguladı.

PROJELER SÜRECEK

Kastamonu Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Selman Tunay Kamer, toplumla etkileşimli çalışmalar yürütüldüğünü belirtti. Kamer, “Türkiye genelinde kabul edilen 44 projeden biri, Belki de Sensin Topluluğu’nun gerçekleştirdiği ‘Bir Film, Bin Hayal Projesi’ oldu. Etkinliğin tüm aşamalarında topluluk üyelerinin sorumluluk alarak çalıştığını gördük.” diye ifade etti. Topluluk Başkanı Sahranur Ülgen de etkinlik ve gerçekleştirilen çalışmalar hakkında bilgi verirken, etkinliğe AK Parti İl Başkanı Ahmet Sevgilioğlu, Merkez İlçe Başkanı Şenol Kızılabdullah ve İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Yaşar Dolapçı’nın da katıldığını sözlerine ekledi.