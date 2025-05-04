Kastamonu Üniversitesi Engelliler İçin Yürüyüş Düzenledi

ENGELLİLER İÇİN FARKINDALIK YÜRÜYÜŞÜ

Kastamonu Üniversitesi Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümü öğrencileri, engelli bireyler konusunda farkındalık yaratmak amacıyla kampüste yürüyüş düzenledi. Bu bölüm, Nisan ve Mayıs aylarında dört farklı etkinlik gerçekleştirerek sosyal sorumluluk bilincini artırdı ve öğrencilerinin topluma yönelik projelerini destekledi. Gerçekleştirilen etkinlikler arasında; fiziksel engellilerle dayanışma yürüyüşü, geri dönüşüm atölyesi, kariyer söyleşisi ve uluslararası kültürel etkileşim temalı sanat atölyesi yer aldı. Bu faaliyetler, bölümün toplumsal katkı vizyonunu bir kez daha gözler önüne serdi.

ÖĞRENCİLER VE AKADEMİSYENLER KATILDI

Etkinlikler çerçevesinde Kastamonu Üniversitesi Emin Baydil Spor Sahası’nda düzenlenen yürüyüşte, öğrenciler, engelli bireylerle birlikte farkındalık oluşturmak için bir araya geldi. Yürüyüşe, Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölüm Başkanı Doç. Dr. Erol Tekin, Bölüm Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Memduh Alper Demir ve diğer akademisyenler de katılım gösterdi. Yürüyüşe katılanlar, görme engelliler hakkında farkındalık yaratmanın önemine dikkat çekti.

TOPLUMSAL KATKI VİZYONU

Bu tür etkinliklerin düzenlenmesi, Kastamonu Üniversitesi’nin toplumsal katkıya verdiği önemi bir kez daha ortaya koyuyor. Engelliler için yürütülen bu projeler, sosyal sorumluluk bilincinin güçlenmesi açısından önemli bir adım olarak değerlendiriliyor..students, bu etkinliklerde aktif rol alarak hem kendilerini geliştirme fırsatı buldu hem de topluma değerli katkılarda bulundu.