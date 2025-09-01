Kastamonu Üniversitesi Hastanesi Tamamlanıyor

YAPIMDA SON AŞAMA

Kastamonu Üniversitesi Diş Hekimliği Uygulama ve Araştırma Hastanesi’nin inşaatında sona yaklaşılıyor. 14 bin 950 metrekarelik kapalı alana sahip olacak hastane, inşaat çalışmalarının fiziksel gerçekleştirmesinin yüzde 95 oranında tamamlanmasıyla dikkat çekiyor. Modern hatlarıyla donatılacak olan bu hastane, hem eğitim hem de sağlık hizmetleri açısından bölgeye önemli katkılar sunacak.

GELİŞMİŞ ALANLAR

Tamamlandığında, hastane 120 diş kliniği, 65 akademik personel odası ve son teknolojiyle donatılmış laboratuvarlarıyla hizmet vermeye başlayacak. 132 öğrenci kapasiteli preklinik laboratuvarı, 84 öğrenci kapasiteli simülasyon laboratuvarı ve çeşitli laboratuvar birimleri; protez, alçı, ortodonti ve endodonti alanlarını kapsayacak şekilde tasarlandı.

Hastanenin içerisinde, panoramik ve periapikal röntgen üniteleri ile bilgisayarlı tomografi cihazı gibi gelişmiş görüntüleme sistemleri de yer alacak. Bunun yanı sıra, modern kampüs yapısı içerisinde toplantı odaları, kantin, çocuk oyun alanı, yaşam alanları, açık otopark, enerji merkezi ve dental tesisat binası da bulunacak. Kastamonu Üniversitesi Diş Hekimliği Uygulama ve Araştırma Hastanesi, bölgenin sağlık ihtiyacını karşılamanın yanı sıra, öğrencilerin uygulamalı eğitimleri için de önemli bir destek sunacak.