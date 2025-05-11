Kastamonu Üniversitesi Kadın Kanseri Eğitimi

KADINLARIN JİNEKOLOJİK KANSER FARKINDALIK DÜZEYİ ARAŞTIRILDI

Kastamonu Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi’nden Dr. Öğretim Üyesi Canan Kaş ve Doç. Dr. Şahika Şimşek Çetinkaya, kadınların jinekolojik kanserler konusundaki farkındalık seviyelerini incelemek amacıyla önemli bir çalışma gerçekleştirdi. Bu çalışma, “Yapılandırmacı modele dayalı yetişkin eğitiminin jinekolojik kanser farkındalığı, manevi iyi oluş ve sağlık kaygısı üzerindeki etkisi” başlığını taşıyor. Ebelik Bölümü öğretim üyeleri, Kastamonu Sağlık Müdürlüğü Kanser Erken Teşhis, Tarama ve Eğitim Merkezi (KETEM) ile Halime Çavuş Kadın Derneği ile iş birliği yaparak, 68 kadının bilgi seviyesini belirlemek için testler uyguladı.

EĞİTİM MODELLERİNDEN SONUÇLAR

Kaş ve Çetinkaya, kadınlara iki farklı eğitim yöntemiyle 4 hafta sonra yeniden test yaparak farkındalık düzeylerini ölçmeye çalıştılar. Dr. Canan Kaş, eğitim yöntemlerinin çeşitliliğiyle ilgili olarak, “Literatürde biri yapılandırmacı eğitim modeli olarak geçiyor, diğeri ise geleneksel yöntem. Çalışma öncesi 2 gruba ayırdığımız kadınların bilgi düzeylerini ölçmek amacıyla test yaptık. Ardından gruplara farklı modellerde 6 hafta eğitim verdik. 4 haftalık bir aranın ardından yeniden test yaparak farklı eğitim modellerinin bilgi düzeyine etkisini ölçmeye çalıştık” diye belirtti.

KADINLAR MUAYENELERE YÖNLENDİRİLDİ

Kaş, Halime Çavuş Kadın Derneği aracılığıyla kanser tanısı konmamış kadınlara ulaşmayı hedeflediklerini belirtti ve eğitimlerin ardından kadınların muayene için KETEM’e başvurduğunu dile getirdi. Yüzde 80 oranında kadın muayeneye gitti ve eğitim alan bir kadına rahim ağzı kanseri teşhisi kondu. Bu durumun erken teşhis edilmesini sağladı ve kontrol altına alındı. Kaş, “Bu eğitimle bir kadının hayatına dokunmuş olduk” ifadelerini kullandı.

Doç. Dr. Şahika Şimşek Çetinkaya, çalışmanın ses getirmesine memnun olduklarını vurgulayarak, “Çalışmamızın jinekolojik kanserlerin tanı ve tedavisine yönelik verdiğimiz eğitimin erken tanı ve farkındalık konularında toplumsal düzeyde daha güçlü bir bilinç oluşturma potansiyeli var. Çalışmamız Oxford bilimsel dergisinde yayınlanmaya hak kazandı çünkü bu konu dünya genelinde de önem taşıyor” dedi. Çetinkaya, katkıları için Rektör Prof. Dr. Ahmet Hamdi Topal, Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Abdulkadir Tuna, Halime Çavuş Kadın Derneği ve KETEM’e teşekkür etti.