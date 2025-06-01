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Kastamonu Üniversitesi Mezuniyet Töreni Gerçekleşti

MEZUNİYET TÖRENİ DÜZENLENDİ

Kastamonu Üniversitesi Araç Rafet Vergili Meslek Yüksekokulu’nda mezuniyet töreni gerçekleştirildi. Araç Meslek Yüksekokulu Kampüsü’nde düzenlenen etkinlikte, Kastamonu Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof.Dr. Mehmet Atalan eğitim sürecinin mezuniyetle sona ermediğini, öğrencilerin sürekli kendilerini geliştirmesi gerektiğini belirtti. Ayrıca, öğretim üyeleri ve misafirlerin katılımı ile bu özel günün önemi vurgulandı.

BAŞARILI ÖĞRENCİLER ONURLANDIRILDI

Araç Rafet Vergili Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof.Dr. Miraç Aydın, mezun olan gençlerin iş hayatında önemli başarılara imza atacağını ifade etti. Törenin sonunda, öğrenim hayatında başarı gösteren öğrencilere plaketleri takdim edildi. Mezun olan öğrenciler diplomalarını protokol üyeleri ile birlikte aldı.

DUYGULU ANLAR YAŞANDI

Tören, öğrencilerin keplerini havaya atması ve toplu fotoğraf çekimi ile son buldu. Etkinliğe, Araç Kaymakamı Emrah Bayram, Araç Belediye Başkanı Süleyman Yazkan, Kastamonu Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof.Dr. Mehmet Atalan, Kastamonu Üniversitesi Genel Sekreteri Doç.Dr. İbrahim Demirbaş, kamu kurumlarının amirleri, akademisyenler ve öğrenci aileleri katıldı. Bu özel gün, mezunların heyecanını ve mutluluğunu bir araya getirdi.

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