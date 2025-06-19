Kastamonu Üniversitesi’nde Anma Programı Düzenlendi

PROGRAMIN DEFAKTA GÖRÜŞLERİ

Kastamonu Üniversitesi, “Filistin’de Şehit Edilen Gazetecileri Anma” programı gerçekleştirdi. Bu özel etkinlik, Merkez Kütüphanesi Cemil Meriç Salonu’nda düzenlendi ve İsrail’in Filistin’deki saldırılarını belgeleyen bir fotoğraf sergisinin açılışı ile başladı. Katılımcılar önce saygı duruşu yaptı, ardından İstiklal Marşı ve Kur’an-ı Kerim tilavetiyle etkinlik sürdü. Kastamonu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hamdi Topal, “Halen devam etmekte olan soykırımın ne derece büyük acılar yaşattığını ve insanlık adına ne derece utanç dolu bir sayfa olarak tarihe kayıt geçtiğini göstermiş oldu. Hiç şüphesiz bizler, hem Filistin ile tarihi bağları hem inanç bağları hem de gönül bağları olan insanlar ve bir Türk milleti olarak bu zulme kayıtsız kalma durumunda değiliz” dedi.

GAZETECİLERİN ONURU

Kastamonu Üniversitesi Basın Yayın Müşaviri Doç. Dr. Selver Mertoğlu, programda gazetecilerin özverisini vurguladı. “Savaşta hakikat ilk kurban olur” ifadesine dikkat çeken Mertoğlu, böylece savaşın ortasında gerçeği arayan gazetecilerin önemini belirtti. Anma töreninin, hakikatin önemini vurgulamak ve kayıpların duygusal ağırlığını paylaşmak için bir fırsat olduğunu söyleyen Mertoğlu, “Gazeteciler, çatışma bölgelerinde gerçeği ortaya çıkarmak uğruna canlarını tehlikeye atmaktadır” diye konuştu.

FİLİSTİN’DE GAZETECİLERİN KAYBI

Filistin’de savaşın başlamasından bu yana 200’den fazla gazetecinin yaşamını yitirdiğini belirten Mertoğlu, “Tarihi veriler, savaş muhabirliğinin nasıl bir bedeli olduğunu çarpıcı biçimde ortaya koyuyor” dedi. İkinci Dünya Savaşı boyunca 69, Vietnam Savaşı sırasında 63 ve Kore Savaşı’nda 17 gazetecinin hayatını kaybettiğini hatırlatarak, günümüzde bu sayıların çok daha yüksek olduğunu ifade etti. Son çatışmaların basın tarihindeki en ölümcül dönemlerden biri olduğunu dile getirdi.

HABERLERİN GÖRÜNÜMÜ

Mertoğlu, “Birçok gazeteci, yaşadıkları tarifsiz acıya rağmen kameralarını ellerinden bırakmadılar; çünkü biliyorlardı ki eğer onlar konuşmazsa, Gazze karanlık bir sessizliğe gömülecek” sözü ile gazetecilerin görevlerine olan bağlılıklarını belirtti. Gazetecilerin “vicdani tanıksızlık” sorumluluğunun sadece gözlemlemekle kalmayıp zulmü dünyaya duyurma yükümlülüğü olduğunu ifade eden Mertoğlu, “Bir gazeteci öldüğünde, yalnızca bir insan değil, hakikatin bir tanığı, adaletin bir savunucusu, vicdanın bir sesi susar” diye ekledi.

PROGRAMIN KAPANIŞI

Konuşmaların ardından katılımcılar, Filistin’de yaşananları anlatan bir film izledi. Program, akademisyenlerin ve şehit gazetecilerin isimlerinin bulunduğu koltuklarda oturan öğrencilerin şiir okumalarıyla sona erdi. Programa; Rektör Topal ve üniversitenin çeşitli akademik birimlerinin yöneticilerinin yanısıra öğrenciler de katıldı.