Kastamonu Üniversitesi Öğrencileri, Projeyle Destek Verdiler

ÖĞRENCİLER SOSYAL SORUMLULUK PROJELERİYLE KÖY OKULUNU ŞENLENDİRDİ

Kastamonu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümü’nün 3. sınıf öğrencileri, proje ödevi kapsamında köy okulu öğrencilerinin birçok hayalini gerçek kıldı. Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Erol Tekin tarafından iş etiği ve sosyal sorumluluk dersi kapsamında öğrencilere verilen sosyal sorumluluk projesi ödevi doğrultusunda, “Küçük Dokunuşlarla Büyük Geleceğe Projesi”ni hazırlayan Emirhan Karaset ile “Bir Pota Bin Gülümse Projesi”ni hazırlayan Hakan Çimen, Azdavay ilçesindeki Çocukören Köyü İlkokulu’nu ziyaret etti. Okul kütüphanesi oluşturup 400 kitap hediye eden üniversite öğrencileri, ayrıca okula bir basketbol potası ve futbol kalesi yaptı. Öğrencilere futbol ve basketbol topları hediye eden üniversiteliler, birlikte uçurtma uçurup maç yaptı. Bu etkinlik sonrası ilkokul öğrencilerine çeşitli hediyeler verildi.

PROJELERİ ÜZERİNE DEĞERLENDİRMELER YAPILDI

Doç. Dr. Erol Tekin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ders kapsamında öğrencilerin “Küçük Dokunuşlarla Büyük Geleceğe” ve “Bir Pota Bin Gülümse” projelerini hayata geçirdiğini ifade etti. Projelerin çok anlamlı olduğunu belirten Tekin, “Köy okulundaki çocuklar çok mutlu oldu. Öğrencilerimiz bu proje ile köy okulunun önemli dezavantajlarından olan spor alanı ve kütüphane eksikliğini giderdi. Güzel bir etkinlik oldu.” şeklinde konuştu.

ÖĞRENCİLERİN DUYGULARI

Proje hakkında düşüncelerini paylaşan öğrencilerden Hakan Çimen, çok mutlu olduklarını söyleyerek, “Bu projeyi yaparken köy okulundaki çocukların spor alanındaki eksiklerini fark ettik. Bu duruma dokunmak istedim. Çocukların kendilerine ait bir kale ve potası olsun istedik. Futbol ve basketbol topuyla daha iyi spor yapabilmelerini istedik. Köy okulunda okudukları için bazı şeylerden mahrum kalıyorlar. Onlarla bu etkinlikleri yaparken çok mutlu olduk. Uçurtma uçurmak, basketbol ve futbol oynamak çok güzel bir histi.” diyerek duygularını aktardı.

Emirhan Karaset ise projesini çocuklara daha nitelikli bir eğitim sağlamak amacıyla yazdığını anlattı. Bu projeyle çocukların kitap okuma ve ders çalışma faaliyetlerini geliştirmeyi hedeflediklerini ifade eden Karaset, “Çocukların kitap okuma konusunda heveslerini gördük. Daha önce bilgisayar kullanmadıklarını söylediler. Birlikte kitap okuduk. Onlar da papatyalardan taç yapıp bize hediye ettiler.” şeklinde konuştu.