Kastamonu Valiliği Açıklama Yaptı

KAZA BİLGİLERİ

Kastamonu Valiliği, Sinop’ta meydana gelen ve öğrencileri taşıyan otobüs ile otomobil arasında gerçekleşen trafik kazasıyla ilgili bilgi verdi. Kazada, Kastamonu Üniversitesi öğrencilerini taşıyan, sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 37 AAN 950 plakalı otobüs, Muzaffer T.’nin kontrolündeki 34 SA 5668 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın ardından otobüs, kontrolünü kaybederek şarampole devrildi.

SALGINCAK YARDIM ÇALIŞMALARI

Kastamonu Valiliğinden yapılan açıklamada, “Kastamonu Üniversitesi öğrencilerini taşıyan tur otobüsü ile bir otomobilin, Sinop merkez Aloğlu köyü mevkisinde çarpışması sonucu trafik kazası meydana gelmiştir.” ifadesine yer verildi. Kaza sonrası bölgeye AFAD, jandarma, 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekipleri yönlendirildi ve 34 kişinin sağlık merkezine sevk edilmesi sağlandı. Sinop Atatürk Devlet Hastanesi’nde tedavi gören yaralılardan 1 kişi yoğun bakımda, 5 kişi serviste, 8 kişi ise müşahede altında tutuluyor. Ayrıca, 20 vatandaş taburcu edildi. Olayla ilgili gerekli adli ve idari soruşturma başlatıldı. Hastanedeki öğrenci ve vatandaşlara acil şifalar dileğiyle sürecin takip edildiği bildirildi.