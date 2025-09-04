Kastamonu Valiliği, Yangın Zararını Açıkladı

ORMAN YANGINLARI SONUCU ZARAR GÖREN ALAN

Kastamonu Valiliği, Kastamonu ve Karabük sınırında meydana gelen iki orman yangınında toplam 2 bin 736 hektar alanın zarar gördüğünü duyurdu. Valilikten yapılan açıklamada, 31 Ağustos’ta Karabük’ün Eflani ilçesinde başlayan yangının, 1 Eylül tarihinde Kastamonu’nun Araç ilçesine yayıldığı belirtildi. Aynı gün, Akgeçit köyü Karasu Mahallesi’nde de bir yangının daha çıktığı ifade edildi.

MÜDAHALE VE TEDBİRLER

Açıklamada yangına karşı alınan tedbirler de yer aldı. “Yangına 17 helikopter, 1 tanker uçak, 26 ilk müdahale aracı, 30 arazöz, 21 su tankeri, 8 TOMA, 28 hizmet aracı, 11 dozer, 6 treyler, 1 greyder, 4 öncü araç, 2 kamyon, 1 yakıt tankeri, 5 ambulans, 1 kurtarma aracı, 1 haberleşme aracı, 60 pickup, 2 motopomp ve 594 personel ile müdahale edilmiştir. Güvenlik ve trafik tedbirlerinde toplam 100 personel görev almıştır.” denildi. Yangın süresince, bazı köylerden 594 vatandaş ve bin 46 büyükbaş/küçükbaş hayvanın tahliyesi yapılmıştır.

TAHLİYE VE DESTEKLER

Tahliye işlemleri sonrasında barınma ihtiyaçları olan toplam 85 vatandaş, farklı pansiyonlara yerleştirilmiştir. Yangının söndürülmesinin ardından tahliye edilenlerin evlerine dönmeleri sağlanmıştır. Yangın, Kastamonu sınırları içinde 2 bin 078 hektar orman alanını ve 658 hektar ziraat arazisini etkilemiştir.

HASAR TESPİT ÇALIŞMALARI VE ÖDEMELER

Hasar tespit çalışmaları, 2 Eylül 2025 itibarıyla başlamış olup Güzelce köyünde zarar gören binalar tespit edilmiştir. Yangında hasarlı evin sahibine, zararının karşılanması için gereken ödeme yapılmış ve hesabına yatırılmıştır. Yangın mücadelesinde destek sağlayan Tarım ve Orman Bakanı’na teşekkür eden yetkililer, sahada çalışan tüm personel ve destek veren herkese şükranlarını sunarak vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti.