Kastamonu Valisi Dallı’dan Trafik Uyarısı

POLİS KONTROL NOKTALARINDA YAPILAN DENETİMLER

Ramazan Bayramı nedeniyle Kastamonu Valisi Meftun Dallı, bayram münasebetiyle polis kontrol noktasında vatandaşların bayramını kutladı. Vali Dallı, Kastamonu-Ankara karayolu üzerindeki trafik yoğunluğunun gözlemlendiği kontrol noktasını ziyaret etti. Burada Vali Yardımcısı Aydın Ergün, İl Emniyet Müdürü Kayhan Ay ve İl Jandarma Komutanı Albay Zafer Özden ile birlikte denetimler gerçekleştirdi. Vali Dallı, yol kontrolünde durdurulan sürücülere ve yolculara “hoş geldiniz” dileklerini iletip, bayramlarını tebrik etti.

SÜRÜCÜLERE GÜVENLİK VURGUSU

Vali Dallı, yaptığı açıklamada sürücülerle konuşarak, “Yolun sonu bayram olsun” ifadesini kullanarak, vatandaşların güvenli bir şekilde gitmeleri gereken yerlere ulaşmaları için her türlü çabayı göstereceklerini vurguladı. Bayram boyunca alınan tedbirlerle ilgili bilgi veren Vali Dallı, “Bu tedbirler kapsamında emniyet müdürlüğümüzce 63 ekip 247 personel, jandarma komutanlığımızca 19 tim 57 personel olmak üzere günlük toplam 82 trafik ekibi 304 personelimizle vatandaşlarımızın güvenli bir şekilde gidecekleri yere ulaşmaları için her türlü gayreti gösteriyoruz” dedi.

KAZALARI ÖNLEMEK İÇİN ALINAN TEDBİRLER

Kazaları azaltmak için ekiplerin yoğun şekilde çalıştığını belirten Vali Dallı, “Özellikle kazaların yoğunlaştığı bölgeleri ve saat aralığını tespit ederek bu bölgelerde radar uygulaması, resmi ve sivil trafik ekiplerince sabit ve seyir halinde uygulamalar ile insansız hava aracı denetimlerini gerçekleştirerek kazaların önüne geçmek için elimizden geleni yapacağız” şeklinde konuştu. Vali Dallı, vatandaşlara trafik kurallarına uymaları, hız yapmamaları ve dikkatli olmaları yönünde çağrıda bulundu. İçişleri Bakanı’nın mesajını hatırlatarak, yolların sevdikleriyle bir araya gelmek için var olduğunu ifade etti. “İnşallah hiçbirimizi üzecek kazalar olmadan bu bayramı geçirmeyi Cenabı- Hak hepimize nasip etsin. ‘1 kural, 1 ömür’, ‘Yolun sonu bayram olsun’ diyoruz ve tüm hemşehrilerimizi saygı ve muhabbetle selamlayarak Ramazan Bayramlarını tebrik ediyoruz” ifadelerini kullandı.