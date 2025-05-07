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Kastamonu Valisi Dallı, TEKNOFEST’ı kutladı

VALİ DALLI, ÖĞRENCİLERİ KABUL ETTİ

Kastamonu Valisi Meftun Dallı, TEKNOFEST KKTC kapsamında yapılan Robolig Mavi Vatan Yarışması’nda ikinci olan öğrencilere makamında misafir oldu. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) 1-4 Mayıs tarihlerinde gerçekleşen havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST dahilinde düzenlenen Robolig Mavi Vatan Yarışması’nda Taşköprü Bahri Alp Ortaokulu Robot Takımı öğrencileri Emir Demir ve İbrahim Eren Aydın, danışman öğretmenleri İsmail Mercan ile birlikte ikinci oldular.

HELİKOPTER HEDİYELERİ VE FOTOĞRAF SEVİNCİ

Vali Dallı, öğrencileri ve danışman öğretmen İsmail Mercan’ı tebrik etti. Dallı, başarılı öğrencilerle birlikte fotoğraf çektirerek, onları çeşitli hediyelerle ödüllendirdi. Öğrencilerin başarısının önemli bir adım olduğunu belirten Dallı, bu tür etkinliklerin gençlerin teknolojiye olan ilgisini arttıracağını ifade etti.

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