Kastamonu’ya Ait Yangınlar Nedeniyle Kapandı

ORGANİK YANGIN HAZİNESİ

Karabük’ün Safranbolu ilçesi ile Kastamonu’nun Araç ilçesinde meydana gelen orman yangınları, bölgedeki etkisini artırdı. Bu yangınlar sebebiyle Kastamonu-Karabük kara yolu, Karabük ile Kastamonu’nun Araç ilçeleri arasında geçici olarak araç trafiğine kapatıldı.

TRAFİK KAPALI ALANLAR

Yangınlardan etkilenen bölgelerde güvenlik önlemleri artırılırken, vatandaşların bu yollardan uzak durması gerektiği belirtiliyor. Yetkililer, yangının büyümemesi için çalışmaların sürdüğünü ifade ediyor.