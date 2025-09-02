Haberler

Kastamonu’ya Ait Yangınlar Nedeniyle Kapandı

ORGANİK YANGIN HAZİNESİ

Karabük’ün Safranbolu ilçesi ile Kastamonu’nun Araç ilçesinde meydana gelen orman yangınları, bölgedeki etkisini artırdı. Bu yangınlar sebebiyle Kastamonu-Karabük kara yolu, Karabük ile Kastamonu’nun Araç ilçeleri arasında geçici olarak araç trafiğine kapatıldı.

TRAFİK KAPALI ALANLAR

Yangınlardan etkilenen bölgelerde güvenlik önlemleri artırılırken, vatandaşların bu yollardan uzak durması gerektiği belirtiliyor. Yetkililer, yangının büyümemesi için çalışmaların sürdüğünü ifade ediyor.

Fenerbahçe Ederson’la Anlaştı, Sözleşme İmzalandı

Fenerbahçe, Brezilyalı kaleci Ederson'un transferiyle ilgili bir video yayımladı. Videoda Galatasaraylı taraftarların Ederson'u istediği tezahüratlar ve mutsuz bir yüz ifadeli tişört dikkat çekti.
Beşiktaş, Vaclac Cerny ile Anlaştı

Beşiktaş, Çek futbolcu Vaclav Cerny ile 3+1 yıllık sözleşme imzaladı. Cerny, Rangers'taki başarılı performansıyla transferin gözdesi haline geldi.

