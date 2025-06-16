Kastamonu’ya Lübnanlı Turizm Heyeti Geldi

KASTAMONU’DA TANITIM ÇALIŞMALARI

Kastamonu, yurtdışı hedef pazar tanıtım çalışmaları kapsamındaki etkinlikler çerçevesinde Lübnan merkezli seyahat acentelerinin temsilcileri ve sektör profesyonellerini ağırladı. Kastamonu Valiliği’nin koordinasyonunda, Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı (KUZKA), Kastamonu Turizm Altyapı ve Hizmet Birliği (KASTAB), Kastamonu İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, THY Kastamonu Bölge Müdürlüğü, THY Lübnan Satış Müdürlüğü ve özel sektör işbirliğiyle düzenlenen bu Tanıtım Turu Programı ile Lübnanlı heyet, şehrin doğal, kültürel ve gastronomi değerlerini yakından tanıdı.

KASTAMONU’NUN DOĞAL GÜZELLİKLERİ

Heyet, ilk olarak UNESCO Dünya Mirası Listesi’nde yer alan Kasaba köyündeki Mahmutbey Camisi’ni ziyaret ederek başladı. Ardından, sakin şehir unvanına sahip Daday’ın doğal yaşam alanlarını ve at çiftliklerini gezdi. Sonrasında Küre Dağları Milli Parkı’ndaki Horma Kanyonu ve Ilıca Şelalesi ile Azdavay’da Çatak Kanyonu üzerindeki cam seyir terasını ziyaret eden misafirler, Ilgaz Dağı Milli Parkı’nı da gördü. Program boyunca Kastamonu’nun yöresel lezzetlerini tatma fırsatı bulan heyet, şehrin zengin gastronomi kültürünü deneyimledi.

Kastamonu Valisi Meftun Dallı, Lübnan heyetiyle bir araya gelerek şehrin turizminin geliştirilmesi için neler yapılabileceği hakkında görüş alışverişinde bulundu. Heyetin iki gün boyunca Kastamonu’nun tarihi, kültürel ve doğal güzelliklerini yerinde incelemesini değerlendiren Dallı, “Turizmi Kastamonu için önemli bir gelir kapısı görüyor, bu konu üzerinde hassasiyetle duruyoruz.” dedi. Dallı, Lübnanlı turizmcilerin KUZKA’nın Batı Karadeniz’i Keşfet Alternatif Destek Programı kapsamında Kastamonu’ya özel sunulan teşviklerle bölgeye yönelik tur paketi oluşturmak için motive olduklarını ifade etti. “Kadim şehir Kastamonu’nun sahip olduğu turizm potansiyelini ulusal ve uluslararası alanlarda tanıtmak amacıyla çalışmalarımızı sürdüreceğiz.” şeklinde konuştu.