Kastamonu Yangını Karabük’e Ulaştı

RÜZGARLA YAYILAN YANGIN

Kastamonu’nun Araç ilçesinde, rüzgarın etkisiyle yayılan bir orman yangını, Karabük’ün Safranbolu ilçesine bağlı köylere kadar ulaştı. Yangın, Kastamonu’nun Araç ilçesine ait Karacalar köyü bölgesinde, bilinmeyen bir sebepten dolayı ortaya çıktı.

EŞ ZAMANLI MÜDAHALE DEVAM EDİYOR

Yangın, hızla ilerleyerek Şiringüney köyü mevkiine kadar ulaştı. Ekipler, karadan yangına yoğun şekilde müdahale ediyor. Yangın, 7 saattir kontrol altına alınmaya çalışılıyor ve Karabük’ün Safranbolu ilçesine bağlı Geren, Aşağıdoğan ve Aşağıgüney köylerinin sınırlarına kadar dayandı. Geceyi aydınlatan alevlere müdahale sürüyor.

Hüdaverdi Tatlıbal Silahlı Saldırıyla Hayatını Kaybetti

Çankaya'da bir sarımsak satıcısı, husumetli biri tarafından silahlı saldırıya uğrayarak hayatını kaybetti. İlgili merciler olayla ilgili soruşturma başlattı.
Pendik-Kaynarca-Tuzla Metro Hattı Tartışıldı

Pendik Belediye Meclisi'nde, 2017'de başlanan Pendik-Kaynarca-Tuzla Metro Hattı'nın inşaatının bitirilmemesi konusu masaya yatırıldı.

